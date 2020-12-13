Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в горах Бурятии

Любителям туризма рекомендуют воздержаться от выходов на горные маршруты



В горах Бурятии сохраняется лавинная опасность. Спасатели напоминают любителям туризма не пренебрегать предупреждениями специалистов, соблюдать меры безопасности, воздержаться от выходов на горные маршруты.



Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. Как говорят специалисты по метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова», а это с октября по май.



"Снежная лавина - это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Спасатели напоминают любителям туризма, выходящим на маршрут, что необходимо тщательно готовиться к походу, обязательно регистрироваться в поисково-спасательных подразделениях. Для удобства можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн. Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.



Фото: pixabay.com

