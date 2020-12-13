13.12.2020
Юридический институт ИГУ проведет обучение для детей Бурятии

Юридический институт ИГУ проведет обучение для детей Бурятии

Дан старт реализации межрегионального проекта «Школьный омбудсмен» на территории республики

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия совместно с Юридическим институтом Иркутского государственного университета дан старт реализации на территории Республики Бурятия межрегионального проекта «Школьный омбудсмен». Проект направлен на содействие правовому просвещению участников образовательного процесса, защите прав школьников в условиях режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В рамках реализации проекта преподаватели, сотрудники, студенты Юридического института Иркутского государственного университета проведут онлайн лекции, семинары и мастер-классы для школьников и их родителей из Республики Бурятия.

Участникам образовательного процесса разъяснят их права и обязанности в условиях режима повышенной готовности, проконсультируют и ответят на вопросы по применению законодательства об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ведущие семинаров «Школьный омбудсмен» разъяснят правовые основания привлечения к административной ответственности за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские или гигиенические маски и респираторы.

17 декабря 2020 года студенты Юридического института Иркутского государственного университета на платформе Zoom выступят с лекцией перед членами Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия.

- Наши первые лекции в рамках проекта направлены на то, чтобы рассказать детям и родителям про их права и ответственность за эпидблагополучие всех наших жителей. Разъясняем, почему важно всем соблюдать меры предосторожности для предупреждения заболевания. Программа очень насыщенная и охватывает все актуальные вопросы, с которыми семьи обращаются к омбудсменам, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.

Реализация межрегионального проекта на территории Республики Бурятия будет продолжена и в 2021 году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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