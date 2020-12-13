Юридический институт ИГУ проведет обучение для детей Бурятии

Дан старт реализации межрегионального проекта «Школьный омбудсмен» на территории республики



Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия совместно с Юридическим институтом Иркутского государственного университета дан старт реализации на территории Республики Бурятия межрегионального проекта «Школьный омбудсмен». Проект направлен на содействие правовому просвещению участников образовательного процесса, защите прав школьников в условиях режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В рамках реализации проекта преподаватели, сотрудники, студенты Юридического института Иркутского государственного университета проведут онлайн лекции, семинары и мастер-классы для школьников и их родителей из Республики Бурятия.



Участникам образовательного процесса разъяснят их права и обязанности в условиях режима повышенной готовности, проконсультируют и ответят на вопросы по применению законодательства об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.



Ведущие семинаров «Школьный омбудсмен» разъяснят правовые основания привлечения к административной ответственности за отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские или гигиенические маски и респираторы.



17 декабря 2020 года студенты Юридического института Иркутского государственного университета на платформе Zoom выступят с лекцией перед членами Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия.



- Наши первые лекции в рамках проекта направлены на то, чтобы рассказать детям и родителям про их права и ответственность за эпидблагополучие всех наших жителей. Разъясняем, почему важно всем соблюдать меры предосторожности для предупреждения заболевания. Программа очень насыщенная и охватывает все актуальные вопросы, с которыми семьи обращаются к омбудсменам, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина.



Реализация межрегионального проекта на территории Республики Бурятия будет продолжена и в 2021 году.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

