Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме ДФО-2020

Это открытая цифровая площадка для диалога и дискуссий по актуальным темам новых вызовов времени
Первый Дальневосточный онлайн-форум «ДФО-2020» - это открытая цифровая площадка для диалога и дискуссий по актуальным темам новых вызовов времени, обмену знаниями и опытом в решении проблем в интерактивном формате. Он пройдет 21-22 декабря, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.
Это событие, на котором каждый сможет узнать о возможностях красивейших и богатейших регионов России, услышать экспертные мнения и ответы на самые животрепещущие вопросы для регионов Дальнего востока и России, а также открыть для себя новые перспективы развития в ДФО. В онлайн-чатах участники смогут познакомиться, поделиться мнениями, а также открыто обсудить темы форума.
Перед участниками в онлайн-режиме выступят 50 федеральных и региональных экспертов.
Направления обсуждения: коронавирус: новые вызовы и новая реальность; первые результаты и успехи новой экономической политики ДФО; молодежь – близкое будущее ДФО; новая романтика Дальнего Востока.
Задать вопросы, принять участие в обсуждении смогут все пользователи сети Интернет. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://synergy.online/lp/dfo2020/
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?