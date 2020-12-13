Жителей Бурятии приглашают к участию в форуме ДФО-2020

Это открытая цифровая площадка для диалога и дискуссий по актуальным темам новых вызовов времени



Первый Дальневосточный онлайн-форум «ДФО-2020» - это открытая цифровая площадка для диалога и дискуссий по актуальным темам новых вызовов времени, обмену знаниями и опытом в решении проблем в интерактивном формате. Он пройдет 21-22 декабря, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.



Это событие, на котором каждый сможет узнать о возможностях красивейших и богатейших регионов России, услышать экспертные мнения и ответы на самые животрепещущие вопросы для регионов Дальнего востока и России, а также открыть для себя новые перспективы развития в ДФО. В онлайн-чатах участники смогут познакомиться, поделиться мнениями, а также открыто обсудить темы форума.



Перед участниками в онлайн-режиме выступят 50 федеральных и региональных экспертов.



Направления обсуждения: коронавирус: новые вызовы и новая реальность; первые результаты и успехи новой экономической политики ДФО; молодежь – близкое будущее ДФО; новая романтика Дальнего Востока.



Задать вопросы, принять участие в обсуждении смогут все пользователи сети Интернет. Бесплатная регистрация доступна по ссылке:



Фото: pixabay.com

Первый Дальневосточный онлайн-форум «ДФО-2020» - это открытая цифровая площадка для диалога и дискуссий по актуальным темам новых вызовов времени, обмену знаниями и опытом в решении проблем в интерактивном формате. Он пройдет 21-22 декабря, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.Это событие, на котором каждый сможет узнать о возможностях красивейших и богатейших регионов России, услышать экспертные мнения и ответы на самые животрепещущие вопросы для регионов Дальнего востока и России, а также открыть для себя новые перспективы развития в ДФО. В онлайн-чатах участники смогут познакомиться, поделиться мнениями, а также открыто обсудить темы форума.Перед участниками в онлайн-режиме выступят 50 федеральных и региональных экспертов.Направления обсуждения: коронавирус: новые вызовы и новая реальность; первые результаты и успехи новой экономической политики ДФО; молодежь – близкое будущее ДФО; новая романтика Дальнего Востока.Задать вопросы, принять участие в обсуждении смогут все пользователи сети Интернет. Бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://synergy.online/lp/dfo2020/ Фото: pixabay.com