В селе Гусиное Озеро преобразилась центральная площадь

Ее благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»



Жители села Гусиное Озеро считают, что центральная площадь – это «лицо» поселка. Здесь проводят все общественно значимые мероприятия и народные праздники, здесь встречают гостей и туристов. Так что, когда перед сельчанами стал вопрос о выборе территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», они единодушно проголосовали за площадь. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации ЖКК.



Центральная площадь объединяет административное здание, школу, сельский дом культуры, почту, банк, магазины. На ней находится памятник воинам Великой Отечественной войны. В ходе общественных обсуждений жители единогласно решили включить в программу благоустройства именно это общественное пространство, но так как площадь занимает достаточно большую территорию реконструкцию решено было проводить поэтапно.



Сперва отремонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны. Его облицевали плиткой, установили ограждение и освещение. В этом году благоустроили территорию у сельского дома культуры. Уложили тротуарную плитку, отремонтировали фонтан, установили скамейки для отдыха и урны.



- Благоустройство продолжится и в следующем году, - отметил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии, - Надо отметить, что кроме общественных пространств жители села в рамках проекта благоустраивают еще и дворовые территории.



Фото: пресс-служба министерства строительства и модернизации ЖКК