В Еравнинском районе открыли новый детский сад на 150 мест

В детском саду созданы шесть групп, в том числе и ясельная

В субботу, 12 декабря, прошла торжественная церемония открытия нового детского сада в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. Новое учреждение рассчитано на 150 мест и готово принять первых воспитанников. В детском саду созданы шесть групп, в том числе и ясельная. Главе Бурятии продемонстрировали новые возможности образовательного процесса с применением цифровой техники. Также он проверил, насколько в учреждении обеспечены противоэпидемические мероприятия: соблюдение температурного режима, наличие дезинфицирующих средств и рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Государственный контракт на строительство объекта реализован подрядчиком ООО «Особняк». Все строительно-монтажные работы завершены в срок, и здание готово к эксплуатации.Жители районного центра ждали это событие несколько лет. В районе в последние годы регистрируется стабильный рост населения, растет рождаемость.- В Еравнинском районе регистрируются положительные тенденции демографии. И в этом году также ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом. Поэтому такие объекты, конечно, нужны, и мы делаем все для того, чтобы дети получали хорошие условия для развития. В целом по нацпроекту «Демография» у нас уже 9,5 тысяч создано мест в дошкольных образовательных учреждениях и более 7 тысяч – в школах. И продолжается строительство. За 2018-2020 годы в объекты образования – детские сады, школы, кванториум и т.д. – вложено более 12 млрд рублей. Это всё в рамках нацпроекта по поручению Президента России, и я надеюсь, что наши жители это видят, чувствуют эти перемены, главным образом, наши дети, потому что им здесь уютно и приятно получать знания, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.- Это действительно очень радостное событие в жизни нашего села. Я, как глава многодетной семьи, очень рад этому, и уверен, что в новом саду нашим детям будет интересно. Это не просто яркая среда, это современный сад с возможностями применять новые методики. От лица всех родителей хочу выразить благодарность руководству нашей республики за сбывшуюся давнюю мечту всех родителей, - обратился к гостям член родительского комитета Эрдэм Цыренов.В полностью благоустроенном здании предусмотрено разделение пространств для проведения занятий, для сна и отдыха. Установлен лифт, создана доступная среда для маломобильных людей. Подготовлен персонал для работы с новыми методиками обучения.- В нашем новом детском саду созданы самые лучшие условия для детишек. От игрушек до специального цифрового оборудования, которое, безусловно, повысит качество занятий. У нас подготовлены 33 работника, все прошли необходимое обучение, программы повышения квалификации, - рассказала заведующая детским садом «Радуга» Ольга Дармаева.Строительство детского сада осуществлено в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Объем финансирования за счет средств федерального и республиканского бюджета составляет свыше 180 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии