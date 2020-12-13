В Бурятии не будут объединять колледжи

Глава республики призвал не беспокоиться по этому поводу



Во время сегодняшнего прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова с жителями республики был поднят вопрос объединения двух колледжей- аграрного и недропользования.



Сегодня прямой вопрос о судьбе учебных заведений был задан Алексею Цыденову: "Обращается коллектив Бурятского аграрного колледжа с просьбой разъяснить ситуацию вокруг нашего колледжа. Мы беспокоимся о будущем колледжа и о своем".



"Коллеги, тут вообще не беспокойтесь. Никаких непонятных перспектив у колледжа нет, только самые конкретные: колледж должен работать! Студенты должны учиться, преподаватели должны работать. Закрытия, ликвидации, объединения колледжа с чем-то там не планируется. Вы знаете, что вопросы встали, когда мы решали по Авиационному техникуму, по его расширению. Сейчас мы этим занимаемся, но это будет проходить не в ущерб Аграрному колледжу", - сказал глава Бурятии.



Он пояснил, что в республике сельское хозяйство - не менее приоритетное направление, чем промышленность и все остальные.



"Республика по площади своей, по количеству занятых земель, в первую очередь, аграрная. Поэтому, коллеги, ответственно заявляю, даже не переживайте", - успокоил глава.



По его слова, ажиотаж произошел в тот момент, когда в правительстве обсуждали объединение с БГСХА. А также когда чиновники смотрели общежития Аграрного колледжа, - это был как раз пик роста ковидного заболевания.



"Мы ходили по общежитиям учебных заведений и смотрели какое из общежитий задействовать под ковидный госпиталь. Вы знаете, что мы задействовали гостиницы: полностью переделали Парк-Отель, Оранж Хаус и другие гостиницы. И мы уже смотрели необходимость в общежитиях, там разворачивать ковидные госпиталя. Может быть, это вас смутило, заставило думать, что кто-то у вас пытался общежитие забрать. Никто, ничего не забирает, ситуация с ковидом у нас лучше. Сейчас мы дополнительных мест не ищем. Более того, мы их сокращаем. Так, что у Аграрного колледжа все хорошо, работайте уверенно. Не переживайте", - сказал Алексей Цыденов.



Фото: "Номер один"

Во время сегодняшнего прямого эфира главы Бурятии Алексея Цыденова с жителями республики был поднят вопрос объединения двух колледжей- аграрного и недропользования. Напомним , идея, предложенная правительством республики, возмутила преподавателей и студентов аграрного колледжа, и последние даже устроили флешмоб в поддержку своей альма-матер.Сегодня прямой вопрос о судьбе учебных заведений был задан Алексею Цыденову: "Обращается коллектив Бурятского аграрного колледжа с просьбой разъяснить ситуацию вокруг нашего колледжа. Мы беспокоимся о будущем колледжа и о своем"."Коллеги, тут вообще не беспокойтесь. Никаких непонятных перспектив у колледжа нет, только самые конкретные: колледж должен работать! Студенты должны учиться, преподаватели должны работать. Закрытия, ликвидации, объединения колледжа с чем-то там не планируется. Вы знаете, что вопросы встали, когда мы решали по Авиационному техникуму, по его расширению. Сейчас мы этим занимаемся, но это будет проходить не в ущерб Аграрному колледжу", - сказал глава Бурятии.Он пояснил, что в республике сельское хозяйство - не менее приоритетное направление, чем промышленность и все остальные."Республика по площади своей, по количеству занятых земель, в первую очередь, аграрная. Поэтому, коллеги, ответственно заявляю, даже не переживайте", - успокоил глава.По его слова, ажиотаж произошел в тот момент, когда в правительстве обсуждали объединение с БГСХА. А также когда чиновники смотрели общежития Аграрного колледжа, - это был как раз пик роста ковидного заболевания."Мы ходили по общежитиям учебных заведений и смотрели какое из общежитий задействовать под ковидный госпиталь. Вы знаете, что мы задействовали гостиницы: полностью переделали Парк-Отель, Оранж Хаус и другие гостиницы. И мы уже смотрели необходимость в общежитиях, там разворачивать ковидные госпиталя. Может быть, это вас смутило, заставило думать, что кто-то у вас пытался общежитие забрать. Никто, ничего не забирает, ситуация с ковидом у нас лучше. Сейчас мы дополнительных мест не ищем. Более того, мы их сокращаем. Так, что у Аграрного колледжа все хорошо, работайте уверенно. Не переживайте", - сказал Алексей Цыденов.Фото: "Номер один"