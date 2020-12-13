В Бурятии 31 декабря объявят выходным днем

Глава Бурятии подпишет соответствующий указ



Жители Бурятии вновь попросили Алексея Цыденова сделать 31 декабря выходным днем. И глава пошел навстречу. Сегодня во время прямого эфира он сообщил, что подпишет соответствующий указ. Однако придется пожертвовать другим выходным днем. Каким, - пока не известно.



"Уважаемые земляки, много обращений идет о том, чтобы 31 декабря сделать выходным днем. Поддерживаю обращение. Такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем. Мы, соответственно, перенесем этот выходной день на другой, и в целом рабочие часы сохранятся. Непосредственно 31 декабря объявим выходным днем, с учетом того, что все-таки праздник, готовиться надо, чтобы не создавать в магазинах ажиотаж в сжатый срок, надо растянуть период подготовки, чтобы люди в очередях магазинов не толкались и не создавали ковидную нагрузку", - сказал Алексей Цыденов.



Он добавил, что с торговыми сетями сейчас отрабатываются графики работы.



"Чтобы у них был продленный период работы магазинов, чтобы переходили в круглосуточный режим, если это необходимо, но главное, чтобы была возможность у всех с меньшей сосредоточенностью, с меньшими очередями, скученностью закупить все необходимое к Новому году", - сказал глава Бурятии.



К слову о новогодних праздниках - также в Бурятии разрешили елки в школах и детских садах. Однако немного в другом формате.



"Да, в детских садах и школах мы разрешили проведение мероприятий, но без участия родителей. То есть елка будет, но это на одну группу или на один класс. Не собирать несколько классов, несколько групп вместе, не допускать родителей, чтобы все-таки ковидные риски минимизировать. А так, в целом, да, мероприятия будут", - сообщил Алексей Цыденов.



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