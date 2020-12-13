Глава Бурятии о появлении новых автобусов: "Не знаю, как, но будут"

В республике увеличат количество общественного транспорта



"Будут ли еще автобусы новые для республики и города?", - такой вопрос для главы Бурятии прозвучал сегодня во время его прямого эфира в социальных сетях.



Алексей Цыденов заявил категорично: "Будут. Не знаю, как, но будут".



"Тема очень актуальная, я даже к Президенту по этому поводу обратился. Поручение президента сейчас выйдет. Будем с Минтрансом отрабатывать. Количество автобусов надо в городе увеличивать, это однозначно", - сказал он.



И тут же главе задали похожий вопрос: "Исток. Ни приехать, ни уехать, автобусы плохо ходят, когда наведут порядок?"



"Есть проблемы с общественным транспортом", - признал глава. - "Повторюсь, будем увеличивать и количество, и повышать качество. 42 автобуса купили, на этом не будем останавливаться, будем двигаться дальше".



Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.



Фото: мэрия Улан-Удэ

