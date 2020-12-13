На главу Бурятии обрушился шквал вопросов на тему аварийного жилья

Проблема с переселением стоит в республике очень остро



"Я многодетная мама, у меня дом в аварийном состоянии, могу ли я на вас надеяться в помощи", - такой вопрос поступил сегодня главе Алексею Цыденову от жительницы Бурятии. На самом деле, похожих вопросов сегодня было очень много.



"По аварийному жилью. Продолжаем программу расселения аварийного жилья. Более того, мы идем с опережением. Напомню условия: сейчас из аварийного жилья расселяется то жилье, которое стало в очереди как аварийное до 1 января 2017 года. Сейчас президентом, правительством принято решение о том, что программа не будет закончена, и для тех домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, также в последующем продолжено их переселение. Для того чтобы быстрее эту программу реализовать, мы идем опережающими темпами. Мы в этом году реализуем программу переселения 2021 года. То есть мы пошли опережающими темпами. И надеемся, что переселение очередей, которые встали до 2017 года, мы в 2023 году это уже выполним (план был до 2024 года) и приступим к переселению уже тех, кто встал позже. То есть программа не останавливается и будет продолжена. Повторюсь, на это решение президента и правительства есть", - сказал глава Бурятии.



"Когда будет снос или расселение дома по улице Некрасова?"



А улица Некрасова, какой адрес дома? Проверим.



"Оценку аварийного жилья делают неправильно".



Сложно отреагировать, какой дом конкретно так оценили, хотя есть примеры. В Кяхте дом: у него стена обрушилась, внешняя часть осыпалась, его признали подлежащим ремонту, пришлось вмешаться, пересмотрели решение, будет отнесен к аварийным. Есть такие случаи.



"Пугачева, 19. Когда нас под снос? Невозможно проживать".



По очереди, повторюсь, я не знаю какие вы в очереди, но, если после 2017 года - мы все равно идем ускоренными темпами, чтобы аварийку расселять. В этом году уже программа 2021 года делаем.



"Выдрино. Катастрофическая ситуация с переселением из ветхого и аварийного жилья, предоставляют неравноценное жилье. Некоторых выселяют силой".



Переселения в неравноценное жилье в принципе не может быть. Если такое происходит, это надо исправить. Взял на контроль, проверим.



"Поселок Ильинка, очень много аварийных домов, люди нуждаются в жилье, но дома не строятся, никого не переселяют".



По аварийным домам было много вопросов. Еще раз отвечу. Те, кто встал в очередь до 1 января 2017 года, мы переселяем по плану до 2024 года, планируем, что в 2023 уже закончим переселение. И дальше начнем переселять остальных. Если в Ильинке эти дома в очереди стоят, то они будут переселены. Если не стоят в очереди, а являются авариными, то тогда по дате признания их аварийными будут переселяться.



Фото: "Номер один"

