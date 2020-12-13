В Бурятии начнут строить дорогу от Северобайкальска до Иркутской области

Сейчас идет активное проектирование и других дорог на севере республики



В ближайшее время на севере Бурятии начнут строить дороги. Сейчас идет проектирование. Об этом сегодня во время прямого эфира с жителями республики сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



"Мы сейчас проектируем. В этом году закончили проект. Со следующего года начинается, там, по-моему, 150 млн у нас. На 2021 год - это дорога от Северобайкальска на запад наиболее нагруженный участок. И по Муйскому району также проектированием дорог занимаемся. В любом случае севера у нас, к сожалению, сейчас без дорог. Там проблема была с асфальтовым заводом. Сейчас маленький асфальтовый завод появился. Под тот проект, на который мы сейчас ПСД подготовили, уже нужен завод другого уровня. И с учетом того, что это большой проект и большие объемы работ, завод там появится", - рассказал глава.



Фото: "Номер один"





