Сейчас всех пьяных везут в больницы



В скором времени в Бурятии появятся вытрезвители. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



"Когда откроют вытрезвители? Пьяных доставляют в больницы", - такой вопрос прозвучал от жителя республики.



"Очень хороший вопрос. Сделаем вытрезвители. Согласен, что пьяных возить в больницы - это неправильно. Подставляем врачей и нормальных людей, которые пришли лечиться. Пьяные буянят. Сейчас не готов сказать, как быстро мы это сделаем: 2021 или 2022 год. Точно вытрезвители мы сделаем отдельно от больниц. Это вопрос на контроле", - сказал глава Бурятии.



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