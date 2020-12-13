В Бурятии отремонтируют дорогу от Улан-Удэ до Хоринска

Работы начнут от Заиграевского района уже со следующего года



"Звонил в приемную житель, спрашивает, когда сделают дорогу Улан-Удэ – Хоринск". Этот вопрос поступил главе Бурятии сегодня во время прямого эфира с жителями региона в соцсетях.



"По Улан-Удэ – Хоринск: дорогу ведем, начинаем от Заиграевского района. Это дорога «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск». На 2021 год – 175 миллионов, всего 385 миллионов. Со следующего года начинаем работать. То есть начинаем от Заиграевского района уже с 2021 года. Я в курсе этой дороги я по ней езжу, как раз вчера по ней проехал", - сообщил глава Бурятии.



Алексей Цыденов отметил, что вопросы по строительству и ремонту дорог возникают постоянно. Финансирование дорожной отрасли не сокращается, несмотря на бюджетные ограничения. Финансирование сохранится в полном объеме.



"Более того, оно даже немного подрастает по региональным дорогам. И мы все региональные дороги до 50% состояния нормативной готовности. То есть 50% дорог в нормативе будут – это все основные дороги. И на Хоринск, и на Кижингу, и на Закаменск у нас задача к 2024 году уже эту работу закончить. Финансирование под это предусмотрено в рамках нацпроекта, в рамках финансирования дорожного фонда. Федеральная поддержка полностью сохраняется.



Более того третий мост мы строим, график окончания введения моста никуда не сдвигается. И еще запускается программа по поручению Президента по региональным мостам. То есть мы еще и мосты на местных дорогах будем ремонтировать за счет федерального бюджета. Так что с дорогами работа не останавливается", - сказал Алексей Цыденов.



Фото: "Номер один"

