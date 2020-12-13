О чем Алексей Цыденов рассказал жителям Бурятии во время прямого эфира

Глава республики ответил на самые острые вопросы



Сегодня, 13 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов вышел в прямой эфир в социальных сетях. Трансляцию посмотрели сотни пользователей. Многие из них задали свои вопросы. В основном - острые. Часть из них и ответы главы мы уже опубликовали. Сейчас рассказываем об остальном.



КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ГОД?



Какие условия нас по Новому году? Новый год будет. Пока режим работы общепита – до 23:00. У нас было до 22:00. Нет пока у нас решения, что смогут работать в ночное время даже 31 числа кафе и рестораны. Мы сейчас изучаем всё-таки ситуацию, ещё неделю посмотрим, через неделю будем принимать решение. Может быть, разрешим и подольше поработать в новогоднюю ночь.



НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ КОВИДНЫХ ОРГАНИЧЕНИЙ



«Вопиющий случай с «Фабрикой-гриль» и «Совой» почему маленькие санкции?» Евгения Давыдова.



С вами согласен, вопиющий случай. Повторный суд по «Фабрике-гриль» назначен, рассмотрение ещё раз будет проведено судом. Должны за нарушение отвечать все. И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль» и организатор этого мероприятия должны ответить. Я бы обратился не только к организаторам, но и к участникам таких мероприятий. Потому что буквально позавчера, в ночь с пятницы на субботу, у нас бар «Сова» точно также организовывал вечеринку. Даже назвали «Локдаун». Эта вечеринка организовывалась по закрытому каналу. В итоге главными на этой вечеринке стали полиция и Роспотребнадзор. Выдано было 64 протокола. Ответственность будут нести не только организаторы, но и участники мероприятия. Это важно, чтобы все осознавали свою ответственность за соблюдение ковидных ограничений, поскольку они касаются всех.

Сходил отдохнул, заразился - принёс домой, заразил родителей, бабушку с дедушкой, а они уже будут болеть тяжелее. Много раз об этом говорили: ковидные ограничения - они не для того, чтобы жизнь сделать тяжелее, они для того, чтобы жизнь спасти.



ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ



«Здравствуйте, Алексей Самбуевич. Скажите, по какой причине повысились цены на вторичное жилье?»



- Хороший вопрос. Действительно цены выросли, причем выросли, не так чтобы очень, но существенно. Тут несколько моментов: где-то искусственно раскачали цены. В прошлом году и в этом году, когда покупали жилье для детей-сирот на вторичном рынке, мы подали 800 объявлений. И тем самым немного создали определенный ажиотаж на рынке. И вот этот выкуп незначительно влияет на то, что цена растет. Вторая причина – стала более доступна ипотека. У нас сегодня на 40% ипотеки выдано больше в этом году, чем в прошлом. И это на самом деле хорошо. Потому что, все-таки, доступная ипотека дает возможность людям купить квартиры. Да, цена на квартиры подросла, но все равно ипотека в итоге дешевле и сниженные проценты на ипотеку в период выплаты все равно снижают стоимость и делают жилье более доступным. Так что, надеюсь, что и цены потихоньку пойдут вниз, поскольку повышенный спрос создал заинтересованность у наших застройщиков, чтобы они больше строили. Сейчас у нас уже домостроительный комбинат строится. Дополнительно отводится земля на строительство жилья. И вот этот повышенный спрос, он с одной стороны создал дополнительный спрос на рабочую силу, и надо сказать, что, когда закрылись вахтовые работы, наши люди обратно вернулись с вахт, но у них появилась работа, потому что у нас не было гастарбайтеров. И все вахтовики, которые вернулись домой, большая часть из них нашла работу здесь, у нас в Республике Бурятия.



И продолжение строек, продолжение строительства жилья, с учетом повышенного спроса – это и улучшение жизни людей, и развитие экономики, и рабочие места - в общем, все вместе. Но рост цен, безусловно, не должен быть ограничивающим фактором. Или рост не должен быть больше, чем люди могут заплатить. Поэтому мы реализуем программу «Стимул», вошли в нее. Это когда за федеральный счет и за наш счет идет оплата технологического присоединения, коммунальной инфраструктуры, подводящей дороги. Сейчас мы в кварталах делаем за 150 миллионов подъездную дорогу. На 400 миллионов мы еще заходим в федеральную программу как раз для того, чтобы снизить итоговую стоимость квадратного метра жилья.



НАЧАЛО ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ



И еще, если вернуться к ковиду: мы с понедельника начинаем возвращаться к плановой госпитализации, возвращаемся к плановым амбулаторным приемам нековидных больных. Вы помните, что у нас из-за ковида была остановлена плановая госпитализация. И люди, которые работают другими болезнями, которым тоже нужна помощь, ее не получали. С понедельника мы возвращаемся уже к плановой госпитализации и к плановым амбулаторным приемам в поликлиниках.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА



«Чистый воздух – почему не задали этот вопрос на встрече с Президентом?»



Коллеги, очень правильный вопрос. Если говорить про общение с Президентом: во-первых, пользуясь случаем при вас всех хотел бы поблагодарить Президента еще раз за то, что такой вариант прямого общения возможен, доступен и наиболее острые вопросы можно задавать. И вы знаете, что там был вопрос по дамбе. Он у нас годами стоит. Опасность высокой воды большая. И 48 тысяч человек живет в затопляемой зоне. И вопрос даже не в том, что в этой зоне проживают люди, вопрос в том, что они не могут там оформить жилье в собственность. Как построим дамбу, там это жилье может быть оформлено.



По чистому воздуху. Вопрос не был поднят, потому что Президент уже дал поручение о том, чтобы пересмотреть перечень городов, которые входят в программу «Чистый воздух» в зависимости от уровня загрязнения. Повторюсь, такое прямое поручение Президент уже дал. Подтверждение уровня загрязнения, по типам, источникам загрязнения должны определяться в сводном томе атмосферных загрязнений. Мы такой сводный том уже делали, запланировали, предусмотрели деньги в бюджете 2021 года. И такой сводный план у нас будет разработан, который станет основанием для включения в федеральные программы по чистому воздуху. Повторюсь, такое поручение уже есть, поэтому я его не поднимал.



Продолжаем работать, вопросов, конечно, по чистому воздуху очень много. Мы каждый год об этом говорим. Надо признать, что реальных изменений пока кот наплакал, но будем продолжать. Точно доведем работу до конца, даже не сомневайтесь.



СЕРТИФИКАТЫ НА ШЕСТОГО РЕБЕНКА



«Про сертификаты для семей, где шесть и более детей»



Тоже актуальный вопрос. У нас на сегодня почти 400 человек в очереди на получение сертификатов на шесть детей и более. Напомню, когда программа начиналась в 2011-2012 годах, когда ее только принимали, было порядка 30 многодетных семей, у кого шесть и более. И тогда республика думала, что быстро всем людям поможет. Сейчас люди программу поддержали, рождаемость повышается. И слава богу.



Мы приняли республиканский закон, определяющий, что вне зависимости от возраста детей, кто в очереди стоял, тот получит сертификат на жилье. Второе, сейчас мы смотрим другой вариант – мы, так или иначе, выделяем деньги на это жилье. Мы еще смотрим варианты, когда мы это все жилье по ипотеке построим разом. Ипотеку будем оплачивать из республиканского бюджета. В принципе, плюс минус, у нас получается, что деньги, которые мы выделяем на строительство, то их хватит, чтобы ежегодно оплачивать порядка 300 домов.



Повторюсь, сейчас мы прорабатываем этот вопрос, чтобы эту очередь переложить в ипотеку. Ипотечные платежи не будут выплачиваться гражданами, они будут компенсироваться республикой. Но такая схема позволит нам быстрее очередь ликвидировать, и сейчас мы над этой схемой работаем.



НОВЫЙ ГОД



«Будут ли разрешены новогодние гуляния?»



На улице можно гулять: на горках и так далее. Но в общепите - пока до 23:00.



Повторюсь, мы ещё неделю смотрим, как у нас развивается ситуация с COVID-19, и примем решение, можно ли хотя бы в новогоднюю ночь кафе и ресторанам работать дольше.



МИРОВЫЕ СУДЬИ



«Убедительная просьба рассмотреть вопрос о повышении зарплаты аппарату мировых судей».



Насколько я помню, мы в 2020 году существенно повышали зарплату аппарату мировых судей. Посмотрим.



ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ



«Почему цены на продукты повышаются, можно ли что-нибудь сделать чтобы цены не повышались?»



Да, к сожалению, цена на некоторые продукты растёт: есть сезонные факторы, факторф импорта и т.д.



Решение – производить больше продуктов самим. Так, проект по гусиноозерским теплицам, который мы презентовали еще два года назад, но, к сожалению, не так быстро движется. Почему он остановился в своё время? Потому что в России в целом было построено теплиц больше, чем потребление овощей. Но эти теплицы были построены в центральной части страны. Но на основании этого Минсельхозом России было принято решение о приостановлении кредитования и поддержки этого направления.

Сейчас, по итогам поездки Председателя Правительства России Михаила Мишустина на Дальний Восток, дано поручение о том, чтобы для Дальнего Востока возобновить меры поддержки на строительство тепличного хозяйства. И вообще для развития производства овощей. Уже есть решение Фонда развития Дальнего Востока. И идёт поддержка на наш тепличный комплекс. Он будет запущен и количество овощей увеличено.



Плюс у нас большой проект компании «Гарантия 2» - это картофеле- и овощехранилище в больших объемах, которые позволят накапливать в сезон сбора урожая больше овощей, и, соответственно, меньше зависеть от привозных. Это позволит цену сдерживать. Эти проекты, конечно, не одноминутные, они ещё в течение года будут реализовываться. Требуются тоже большие меры поддержки, но, я думаю, что мы всё равно доведем их до конца. И тогда у нас будут меньше скачки стоимости на продукты питания.



ДОРОГИ В ЗАКАМЕНСКЕ И ДЖИДЕ



«Закаменск, Джида. Дороги».



Очень актуальный вопрос. Со следующего года начинаем строительство дороги от федеральной трассы в Селенгинском районе в сторону Джиды. У нас уже состоялся конкурс на капитальный ремонт 30 км дороги. Более того, мы параллельно ведем работу с Минтрансом России, чтобы эту дорогу, как минимум до пункта пропуска Желтура, передать под федеральную дорогу. Нормативно она проходит, то есть федеральные дороги - это дороги, которые соединяют центры субъектов, а также дороги к международным пунктам пропуска. Желтура у нас - пункт пропуска пограничный. Поэтому в этом направлении работаем. Если передадим в федеральное ведение, то ситуация быстрее улучшится. Но всё-таки, не дожидаясь этого, мы со следующего года на 30 км этой дороги заходим с капремонтом.



По дорогам в целом у нас объемы работ не снижаются, даже увеличиваются. В этом году 11,6 млрд рублей в целом было направлено на все дороги республики. Свыше 305 км дорог, по-моему, сделали всеми видами ремонта: это и федеральные, и региональные, местные дороги. Из них 5 млрд было наших, республиканских. На следующий год 5,6 млрд рублей уже на региональные дороги пойдет. И по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по поручениям Президента России Владимира Путина продолжается работа. То есть объемы мы не снижаем, несмотря на все ограничения, которые сейчас есть и так или иначе возникают по бюджету. Объемы работ не снижаются, даже прирастают. Вот вчера ездил в Еравнинский район: там смотрели 15 км участка отремонтированной дороги. В следующем году еще 15 км сделают по действующему контракту. Кроме того, отторговали плюсом еще ремонт на 30 км. Таким образом 60 км проблемной дороги в Еравнинском районе будет сделано и качество будет другое.



ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ ТЫЛА



«На Новой Комушке живет бабушка, ей 91 год, она ветеран тыла, до сих пор ходит за водой на колонку. У соседей есть вода. Есть какие-то льготы, возможность ей помочь?»



Тут надо смотреть конкретно. Запись вопросов ведется, мы все вопросы отработаем.



ПОРЯДОК В ЛЕСНОЙ СФЕРЕ



«Будет ли порядок в лесной сфере? На аукционы заявляются одноразовые ИП, не имеющие отношения к лесу, завышают цену, в тушении пожаров не участвуют, услуг лесхозов не оплачивают»



У нас есть случаи, но не так много. Мы с лесом все больше порядок наводим. У нас в ЦЭЗе ограничена вырубка, и другой порядок предоставления леса в других местах. Более того, тех, кото из ЦЭЗа выводим, мы приняли постановление: мы субсидируем конкурсную цену частично, чтобы люди, которые в ЦЭЗе работали, имели рабочие места и там живут, могли также продолжить работу, и рабочие места не потеряли. А если недобросовестная конкуренция – давайте посмотрю еще раз.



СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТОБЪЕКТОВ



«Когда в городе Бабушкин построят стадион и спортивную школу? Теннисом занимаются в Доме творчества».



Сейчас про стадион не готов сказать. Но Бабушкин и Северобайкальск у нас выиграли конкурс на благоустройство: порядка 50 млн рублей. Это большой проект, и в городе сейчас будет благоустройство точно. Что касается спорта и спортивных площадок: в целом по нацпроекту «Демография» у нас большой объем строительства спортивных объектов. В этом году 36 спортивных площадок строится небольших по всей республике. Плюс строим большие объекты: лукодром, центр спортивных единоборств, Ледовый дворец, спортивный комплекс в Бичуре, спортивный комплекс в Кабанске. И продолжится эта работа в следующем году.



УРОВЕНЬ БАЙКАЛА



«Про уровень Байкала. Правительство позволит заколебать Байкал окончательно? Уже прошел проект постановления на рассмотрение в Белый дом».



Да, вопрос уровня Байкала очень актуальный, держим его на контроле, уже с Правительством общались, к нам пришло официальное заключение на проект постановления. Я уже подписал отрицательное заключение, поскольку предлагается повышение уровня Байкала еще на 85 см выше 457 м. Для нас итак превышение критического уровня, на мой взгляд, недопустимо. Во всяком случае, наука это должна обосновать, пока таких обоснований мы не видим. Поэтому наша позиция однозначная, мы ее будем отрабатывать с совместно Правительством. Дело в том, что повышение уровня Байкала недопустимо. Тут в любом случае должен быть баланс: либо должны наука и все заинтересованные стороны оценить последствия и риски, что если такое решение не будет принято, то что случится. Ну вот, если мы не повысим уровень - какие последствия? И если повысим - какие последствия? На мой взгляд, последствия от этого повышения пока более пагубные, чем сохранение уровня Байкала в прежних параметрах. Поэтому будем работать, уже проговорили: согласительное совещание в Правительстве будет. До этого согласительного совещания постановление приниматься не будет. Так что я слежу за ситуацией с уровнем Байкала постоянно. С Правительством и с минприроды России работаю. Повторюсь, уже ответ подписали и отправили. И напомню, что Правительство тоже не принимает волюнтаристских решений. Проект постановления, который был внесен минприроды России, Правительством официально был направлен в Республику Бурятия на согласование. И Правительство России сейчас запросило позицию и Бурятии, и Иркутской области и будет рассмотрение. Также с Александром Александровичем Козловым, министром природных ресурсов, тоже эту тему проговорил. Понятно, что ему эта тема досталась по наследству, и он в ней очень внимательно разбирается. Тему держим на контроле, мы ее не отпустим.



ФЕНОЛЬНОЕ ОЗЕРО



«Ваша позиция по ликвидации фенольного озера: можно ли проводить пиролиз? сжигание или захоронение в центре города?»



Это тоже очень актуальная тема. Первое: фенольное озеро надо из города выводить. То есть его надо ликвидировать, чтобы его не было. И методы, которые должны применяться при ликвидации фенольного озера, должны быть экологически чистыми, безопасными и доступными. Подчеркиваю эту позицию. У меня нет задачи поддержать «РЖД», «Локотех» или каких-то общественников, или кого-то еще. Да, у всех разный взгляд. Главное, чтобы в итоге была найдена технология, которая является безопасной.



То, что сейчас предложили – пиролиз, находится на экологической экспертизе. И экологические эксперты, которые привлекаются, в том числе из нашей республики, должны дать свое заключение. По итогам этого заключения уже будем рассматривать, что делать дальше – принимать эту технологию или не принимать. Напомню, что пиролиз, который предлагается - это не сжигание. То есть это термическая реакция, но не в том смысле, что горит. А в смысле, что в бочку, грубо говоря, заливают этот фенол, эту бочку снаружи нагревают, внутри бочки создается повышенная температура давления, которая этот фенол приводит к разложению. То есть никакого сжигания, про которое говорят, не происходит. Да, там будут гореть керосиновые горелки, которые будут повышать температуру, а дизельные горелки – это то же самое, что и у нас машины ездят на дизтопливе. Уровень загрязнения не выше. Но повторюсь, сейчас ждем заключения экологической экспертизы и после этого будем делать какие-то выводы. Задача первая- озеро ликвидировать, задача вторая – сделать это безопасным способом, задача третья – не затягивать вопрос и не замыливать его. Если мы начнем качаться и так далее, то оно так и останется, годами будет. Я этим вопросом занимаюсь три года. Если помните, два соглашения мы с РЖД подписали. Два года выбиралась технология. По моему настоянию делегация РЖД ездила в Японию. Брали отсюда фенол, возили в Японию, смотрели, как его там можно переработать. Вроде там есть технология, тоже в принципе неплохая, но единственное – она не сертифицирована в России и не может быть применена на российской территории. Я просто в курсе, какая работа проведена. И была выбрана технология пиролиза. Повторюсь, это не сжигание, но точку поставит только экологическая экспертиза. Ни что другое не будет основанием: принимать технологию или не принимать. Выйдет заключение экспертов, будем смотреть дальше, если необходимо какое-то еще обсуждение, два раза оно уже проводилось, можем еще раз провести, не вижу никаких проблем и ограничений. Повторюсь: ситуацию не заболтать. То есть мы можем говорить про нее годами, но она так и будет оставаться. Найти абсолютно идеальную технологию можно было бы, если бы была телепортация куда-нибудь на Луну этого фенола, то это было бы, наверное, самое лучшее решение, но нужно найти реальную работающую технологию. И, не затягивая, это озеро ликвидировать. Не надо, чтобы нас увели в итоге куда-то в сторону, и вопрос так и остался нерешенным. Коротко: фенольное озеро надо ликвидировать, ликвидировать его надо безопасным способом и ориентироваться на экспертизу.



ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19



«Прокомментируйте вопрос о вакцинации от COVID-19».



У нас уже пришло 400 доз вакцины от COVID-19 в республику. Вакцинация началась. 400 доз – это 200 человек. Потому что вакцина гамалеевская «Спутник», она ставится два раза: первая и потом через 21 день вторая. Она двухкомпонентная. Поэтому 400 доз – это на 200 человек. Уже вакцинация началась. В первую очередь мы вакцинируем наших медицинских работников, которые находятся в зоне риска. Потом это будут работники образования и социальных служб. И дальше – все остальные. У нас готовность есть, мы закупили холодильные камеры. Гамалеевская вакцина требует, чтобы хранение и перевозка велись при температуре минус 18 градусов, не выше. Мы подготовились, у нас 27 точек вакцинации по республике подготовлено. И по мере поступления будем эту вакцинацию проводить уже всем. Так что готовы, процесс уже начался. Вакцинация в республике началась.



СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ



«Школа 17 переполнена, помогите».



Школы строили и будем строить. Сейчас 11 школ, если я не ошибаюсь, у нас уже в целом строится. Всего школ с учетом тех, которые построились, тех, которые строим, и будут построены в ближайшие 3 года – получается у нас 29 школ. Я сейчас обратным счетом пойду. Мы договорились – это уже не про построенные, а те, которые будут только построены, про предстоящие.



Восемь школ мы строим по программе концессии с Внешэкономбанком. Правительство России, Министерство образования запускают новую программу, когда школы частично финансируются за федеральный счет, частично за счет Внешэкономбанка. И потом эту долю Внешэкономбанка также за счет федеральных средств в течение 10 лет мы погашаем. Фактически наше софинансирование, региональное, составляет около 6%, что для нас вполне по силам. Мы по такой схеме строим восемь школ. Из них четыре в Улан-Удэ, четыре в районах.



Плюс три школы еще дополнительно мы строим по нацпроекту «Образование» дополнительно к тому, что уже построено. Сейчас строится еще семь школ по нацпроекту «Образование» и по дальневосточной субсидии - Новоселенгинская школа. Мы не останавливаемся.



Мы вопрос строительства школ не завершаем. Да, мы уже много их построили и в городе, и в районах: открывали в Поселье и в Хойто-Бэе, и по городу много школ. Большая школа у нас по Транспортной строится. Но строительство школ продолжится. И вы помните, что Президент на встрече сам обратил внимание на это. Я даже этот вопрос не поднимал. Президент обратил внимание, что у нас есть вопрос с третьей сменой, и что ее надо ликвидировать, сам акцентировал на этом внимание. Поэтому я думаю, что с таким вниманием Президента, вопрос строительства школ у нас продолжится, и мы его доведем до конца.



ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО



«Уважаемый Алексей Самбуевич, получили распоряжение на выделение деляны 200 кубов леса на строительство дома, но никак не можем воспользоваться, так как лесное хозяйство прямым текстом нам отказывает».



Понял, давайте разберусь с этим. Коллеги, прошу зафиксировать. Выделение леса у нас по программе предусмотрено, поэтому не должно быть ограничений.



О ВЫБОРАХ



«Когда избрание губернатора, будете ли Вы избираться?».



У меня срок, на который меня люди избрали, до 2022 года. Так что в 2022 году новые выборы. Я пока планирую, но все зависит от вас.



ДОРОГА В НИЛОВОЙ ПУСТЫНИ



«Каждый год обещают положить асфальт и сделать освещение в Ниловой Пустыни, на обещаниях все это и заканчивается. У нас курортная зона».



У нас по Ниловой Пустыни в этом году большие деньги были выделены в целом на ремонт всех там заведений по дальневосточной субсидии. И Тункинский район один из самых профинансированных в этом году. По освещению хорошо, с Иваном Александровичем проговорю еще.



СЧЕТ ЗА ЛАМПОЧКУ



«ЧитаЭнерго выставил счета за лампочку в подъезде – 20 тысяч рублей. Суд выиграли, а долг не убрали, мы не можем оформить субсидию на дрова. Артем Жигман».



Артем, повторюсь, записано, разберемся. Прошу, кто на связи у нас, Госстройжилнадзор, проверить.



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ЗАИГРАЕВО



«Помогите сделать детскую площадку в Заиграево в местности Заречка».



Хорошо, давайте посмотрим. Земляки, все кто на связи, у нас все записывается, все вопросы, которые приходят, будем смотреть



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТУЛУНЖИ



«Тулунжа. Просим рассмотреть вопрос о развитии центрального водоснабжения внутри поселка».



Давайте посмотрим. По программе «Чистая вода» мы сейчас работаем. По Иволгинскому району дополнительно программа будет реализовываться. Сейчас подали ПСД в Минстрой России. Честно, не помню, по Тулунже или по Тапхару. Проверю. Но тему «Чистой воды» будем двигать дальше. Мы ежегодно подключаем дополнительные кварталы, улицы к «Чистой воде». Вот, по Иволгинскому району в этом году подключили.



ДОРОГА В КИБАЛИНО



«Иволгинский район, село Кибалино: нас бросили на произвол судьбы, в отчетах пишут, что сделали дорогу за полтора миллиарда, по факту - нету. Зимой заметает, микрик не ходит из-за такой дороги».



У меня просьба к главе района с этой дорогой разобраться. Кибалино почему заметает и микрик не ходит из-за такой дороги? Главе района сейчас позвоню. С Очировым Виктором Цырендоржиевичем соедините.



Алло. Добрый день, прямой эфир веду здесь. В селе Кибалино говорят, дорогу заметает. Из-за того, что дорогу заметает, даже микрик не ходит. Скорректируйте график работы в районе. Если из-за заметания дороги даже туда общественный транспорт не может ходить, это надо решить сейчас. Да, спасибо, село Кибалино.



ЦЕНА НА ГАЗ



«За месяц цена на отопительный газ выросла в два раза».



Взял на контроль. Цена за месяц в два раза выросла на газ? В первый раз слышу. Хорошо, зафиксирую. Проверим.



ПОПУЛЯЦИЯ НЕРП И БАКЛАНОВ



«Евгений Панарин. Доброе утро, вы нам обещали заняться изучением оптимальных размеров численности популяций нерп и бакланов».



Мы НИР объявили, деньги выделили. По-моему, полтора млн. Заказали НИР, как раз чтобы посчитать по бакланам, в первую очередь. По нерпе мы договорились с Российскими железными дорогами, что РЖД в рамках нашего соглашения по экологической тематике будут помогать нам по нерпе. В том числе, по определению численности и по мерам поддержки и сохранения. Мы от этой темы не отказываемся. Будем дальше вести. Повторюсь, по бакланам у нас также работа заказана, деньги на это выделены.



ВЫПЛАТЫ



«Дайте, пожалуйста, ответ по выплатам. С трех до семи, опекаемым детям, мы проходим по доходам. Почему экономите на сиротах?»



От трех до семи выплаты продолжаются, никто их не останавливает. И в следующем году также все идет.



«По детским садам: скажите, пожалуйста, когда ожидается в Мухоршибирском районе, село Подлопатки».



Детские сады мы тоже продолжаем строить. У нас всего получается с 2018 по 2021 год будет 27 детских садов. Цифра меняется, потому что мы в дополнительные программы входим. По Наушкам договорились с РЖД совместно 50 на 50 детский сад построить еще дополнительно. В итоге 27 детских садов, но на этом не останавливаемся. Село Подлопатки Мухоршибирь, сейчас не готов ответить. Давайте я изучу, что у нас.



ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ



«Обманутые дольщики».



По обманутым дольщикам с фондом сейчас работаем. У нас по шести застройщикам, по-моему, 14 объектам уже в федеральный фонд передан полный комплект документов на достройку или на выплату компенсации стоимости. В этом году уже будет принято решение, работа продолжается. Президент лично держит на контроле вопрос по дольщикам. Докладываем и в Минстрой России, и в Правительство России Марату Хуснуллину. У Президента вопрос по дольщикам на контроле, повторюсь, личном. Я думаю, что с таким контролем у нас все получится. В основной вопрос - к работе конкурсных управляющих, поскольку нужен реестр, оценка и т.д. Мы даже из республиканского бюджета дополнительно выделили деньги, чтобы охранять эти дома, чтобы оплачивать экспертизу строителям, чтобы оплачивать экспертизу остаточной стоимости и т.д. Финансируем, повторюсь, из республиканского бюджета все эти работы, чтобы достроить уже эти дома или выплатить компенсацию тем людям, где достройка уже не имеет смысла.



СКОЛЬЗКИЕ ДОРОГИ



«На Хаиме скользко».



С Белоколодовым соедините. Хаим говорят скользкий. Посыпьте. И смотрите за ним. Там же камеры стоят. На Пыхте камеры? Ну тогда Хаим контролируйте в ручном режиме.



СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ



«До сих пор не упали деньги медикам кто переболел COVID-19. Переболели еще в октябре».



Взял на контроль. Имеются ввиду страховые выплаты, наверное. Выплаты медикам кто переболел ковидом. Проверю, коллеги.



ЗАРПЛАТЫ МЕДИКАМ



«Поднимут ли зарплаты всем медикам?»



Сейчас новая методика пришла. С первого ноября она работает. Выплаты будут уже до 15 декабря все проведены. Существенно вырастает у поликлинической части доплата. В первую очередь, это связано с работой с COVID-19. Что касается ковидных госпиталей – там методика поменялась. Доплата сейчас идет через фонд социального страхования. Плюс доплата отдельно из федерального бюджета. Хотел бы акцентировать внимание, на том, что новая схема привела к тому, что медицинским работникам, которые работают полностью смену в ковидных госпиталях, может быть снижение выплат. И здесь было централизованное решение «Единой России» и до нас было доведено, что по линии ЕР всеми депутатами, входящими во фракции, должно быть консолидированно принято решение на дополнительные доплаты медикам в случае, если идет снижение при полной отработанной смене. Такое решение у нас принято в республике. Соответственно, при полной отработанной смене снижения выплат не будет.



ГАЗИФИКАЦИЯ ТЭЦ



«ТГК-14 котлы можно перевести на газ?»



Сложно. Мы изучали этот вопрос. Пока труба не придет, поскольку нужны газовые хранилища. Разместить газовые хранилища в таких объемах, чтобы ТГК-14 обеспечить газом в городе – невозможно. Там получается очень большая охранная зона. Поэтому, пока трубы не будет, будем работать в прежних режимах, как сейчас есть. С газовой трубой тоже пока не все решено. Мы зависим от решения строительства трубы в Китай через Монголию. Мы есть в плане ответвления от этой трубы на Улан-Удэ, но пока это все еще проект, который еще до стадии реализации не дошел.



КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА



«Почему компенсация проезда гемодиализным больным оплачивается с задержкой? Для многих эти деньги очень важны, так как еле сводим концы с концами».



Услышал, взял на контроль. Проверим по выплатам на проезд на гемодиализ. Напомню, что мы эти выплаты ввели только в этом году впервые. До этого их вообще не было. Я проверю, чтобы они без задержек были.



ПЕРЕЛОМ У РЕБЕНКА



«Ребенок 8 лет, положили в ДРКБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом позвоночника, необходим постельный режим, но ребенок вынужден вставать есть и утку под себя сам подкладывать».



Вообще не порядок. Мы это обязательно проверим сейчас же. С минздравом соедините. Проверьте.



ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ



«Нужна рабочая группа по решению проблем по защите прав собственности на землю от природоохранной прокуратуры»



То, что касается непосредственно людей. Я не про бизнес сейчас, а про людей. Я просил к каждой такой ситуации подключаться уполномоченного по правам людей Жамбалову Юлию Валерьевну, чтобы она тоже смотрела. У нас законодательство, конечно, непростое, простым людям разобраться сложно. Чтобы все решения были справедливы, уполномоченный по правам человека в данном случае будет рассматривать все эти дела.



«Помешал звонок и мысль не до конца высказана на счет земли на озере Байкал».



Еще раз повторюсь: там, где у нас так или иначе попадают конкретные люди (не бизнес, а физические лица), поскольку вопросы земельные законодательно все непростые, а наше экологическое законодательство вообще сложное, то я дал поручение Юлии Валерьевне Жамбаловой уполномоченному по правам человека, к таким спорным ситуациям подключаться, чтобы все вопросы были максимально справедливо и в соответствии с законодательством, с правильной трактовкой законодательства решены.



ПАССАЖИРСКОЕ СУДОХОДСТВО



«Пассажирское судоходство, помощь в развитии»



У нас есть туристическое судоходство и пассажирское судоходство. Пассажирское – это по регулярному расписанию и билетам. С этим у нас пока вопрос не решен. Развитие туристического судоходства будет. Более того, у нас в июле 2021 года ожидается поставка современных комфортабельных судов на воздушной подушке, которые смогут и зимой и летом осуществлять круизные перевозки. В этой части развитие есть и будет. По пассажирскому судоходству мы пока углублением занимаемся, поддерживаем, но как коммерческое оно не сильно развивается, хотя частично есть. Посмотрим, вопрос есть, мы его проработаем.



ОТБОР ВОПРОСОВ



«По какому принципу отбираются вопросы, на которые вы отвечаете? Некоторые вы игнорируете»



Вопросы сыплются как из рога изобилия, не все успеваю ловить. Какие успеваю, на те и отвечаю. Понятно, что не все, но будем отвечать на все.



ПО СТАНЦИИ ДИВИЗИОННАЯ



«Когда дадут землю на станции Дивизионная из министерства обороны в город?»



Работу ведем, более того к этой работе подключили уполномоченного по правам человека в России. И уже Татьяна Николаевна Москалькова вмешалась в этот вопрос, с министерством по своей линии отработала. С Минобороны есть подтверждение, что готовы передать. Там вопрос был – в одном доме был спорный участок, решили его убрать. Думаю, что этот вопрос с ближайшее время закончим.



ХОЛОДНОЕ ПИТАНИЕ



«СОШ №58, второй корпус и предшкола. Привозят холодное питание, хотя есть пищеблок».



Взял на контроль.



ТРАНСПОРТ НА СТЕКЛОЗАВОДЕ



«Транспорт на Стеклозавод работает только до 21:00»



Это неправильно, коллеги. Сегодня у нас Минтранс подключен, слушает: обратите внимание на Стеклозавод. Продлите режим работы и с городом просьба отработать.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ПОСЕЛКЕ ЗЕЛЕНЫЙ



«Поселок Зеленый. Помогите с подключением воды к участку №124»



Изучу, не готов сейчас ответить. Протокол ведется, все вопросы записываются.



ДЕТСКИЙ САД В ПОСЕЛЬЕ



«Детский сад в Поселье очень нужен или субсидия в наших частных детских садах».



Субсидию поддерживаем. Повторюсь, мы не останавливаемся со строительством. В Поселье детский сад у нас, по-моему, предусмотрен к строительству. А вот по субсидиям у нас сейчас 30 частных детских садов, где мы полностью субсидируем за детей. Я напомню, в городе 10 тысяч рублей мы платим субсидию за каждого ребенка из бюджета совместно с городом. И с районами тоже: мы выплачиваем субсидии за детей, которые ходят в частные детские сады. Поэтому если там будет развитие частных детских садов, то будем оплачивать.



ПРИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ



«Вы можете принять сирот?»



Да, могу. Коллеги, давайте организуем. Надо понять, каких сирот. Готов принять. Надо назначить встречу. Организовывать встречу будет Вячеслав Балданович. Прошу через него тогда.



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР



«Как бы поподробнее узнать про дальневосточный гектар? Можно ли недалеко от города?»



Можно. Пожалуйста, заходите в интернет, пишите: «На Дальний Восток» в строке поиска. Там выходит ссылка, заходите туда. Там карты все есть, где свободные земли. Выбираете любую и дальше оформляете. Там очень простая пошаговая инструкция, все на сайте прописано. Свободные участки есть. Оформление простейшее.



Фото: "Номер один"

