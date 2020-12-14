Житель Улан-Удэ присвоил квартиру, купленную на маткапитал

Однако прокуратура и суд с этим не согласились





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении жилищных прав ее детей при использовании средств материнского капитала. Женщина ранее состояла в браке, имеет двоих детей.

По закону, жилье, купленное с использованием средств маткапитала, оформляется в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению. Однако бывший муж заявительницы не принимал мер к оформлению недвижимости в общую долевую собственность.В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о прекращении права собственности гражданина на жилое помещение и признании на него права общей долевой собственности за бывшими супругами и их детьми, определив каждому по 1/4 доли. Суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.Фото: pixabay.com