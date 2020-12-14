Проблема компенсации за разрушение Киева ханом Батыем может решиться

Президент Украины Владимир Зеленский обещает нанести визит в Монголию
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести визит в Монголию. Его детские воспоминания связаны с этой страной, так как отец Зеленского участвовал в строительстве горнообогатительного комбината «Эрдэнэт».
Обещание прозвучало в ходе вручения верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного посла Монголии в Украине Б.Доржа президенту Украины.
Б.Дорж передал президенту Украины приветствие от президента Монголии и выразил надежду в том, что Украина в ближайшее время откроет свое дипломатическое представительство в Монголии, сообщает МОНЦАМЭ.
Напомним, между Украиной и Монголией есть одна существенная историко-дипломатическая проблема. В мае 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление «О геноциде украинского народа в 13-м веке преступным режимом Монгольской империи» и направила властям Монголии официальное требование выплатить компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя, освобождения всех потомков угнанных в рабство граждан Украины, возмещения ущерба, причиненного вооруженной агрессией с признанием геноцида украинского народа.
«В случае отказа Монголии от выполнения требований Верховная Рада призывает международное сообщество к введению санкций в отношении Монголии как государства-агрессора», - говорилось в заключение документа.
Тогда председатель Великого Государственного Хурала Монголии Зандаахуугийн Энхболд назвал резолюцию украинского парламента «пропагандистским клише Украины в отношении Монголии». «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина, — отметил он. — Миллионы погибших украинцев в XIII веке — плод нездоровой фантазии украинских депутатов».
Энхболд добавил, что «Монголия готова возместить ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей». «Мы с нетерпением ждем оглашения полного списка потерпевших», - заявил председатель Хурала (цитата по ИА REGNUM).
Впрочем, и в Монголии, и на Украине теперь новое руководство, включая президентов и спикеров парламентов двух стран.
Фото: montsame.mn
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?