В Бурятии счет по COVID-19 в пользу выздоровления

В республике общее число случаев заражения COVID-19 достигло 22 256



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 22 256. Это на 226 случаев больше, чем было в воскресенье, 55% (12 188) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 507 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 226 новых случаев коронавируса 179 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 527 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 872 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 429. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 46.



Амбулаторное лечение проходят 1634 пациента с COVID-19, наблюдаются 6 915 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 18 243 (+371) человек. Дополнительно снято с наблюдения 448 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 622 койки, занято – 1 872, свободно – 750 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 237 человек, с нарастающим итогом – 678 565 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



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