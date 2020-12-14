В Улан-Удэ спасатели покатали милых дам на снегоходе

Две женщины заблудились на дороге от перевала Пыхта до станции Дивизонной



В воскресенье в 11:40 утра в службу «112» поступил звонок с просьбой сказать геолокацию звонивших.Две женщины направлялись по дороге от перевала Пыхта до станции Дивизонной и свернули не в ту сторону. Во время разговора связь с заблудившимися прервалась - геоданные определить не удалось.



Служба «112» передала спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы информацию о примерном местонахождении женщин. Трое спасателей оперативно выехали на служебной машине в местность Пыхта.



В пяти километрах от трассы Улан-Удэ-Курумкан спасатели на снегоходе нашли идущих к ним на встречу заблудившихся женщин. Их доставили до дороги, на обочине которой стоял автомобиль с родственником одной из заблудившихся.



«Мы даже не ожидали, что звонок на номер «112» повлечет за собой такую реакцию. Мы просто хотели узнать свою локацию, чтобы выйти самим. Спасатели очень быстро приехали и напоили нас горячим чаем. Спасибо им, они действительно молодцы!» - отмечает одна из обратившихся в 112.



Также, женщины поделились, что им было очень приятно покататься на снегоходе.



Поисковые работы завершены, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com

