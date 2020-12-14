В Улан-Удэ вандалы сломали рог символу Нового года

Облик быка восстановит подрядная организация, но мэрия призывает горожан беречь ледовый городок



В Улан-Удэ в прошедшие выходные зафиксирован факт вандализма: неизвестные сломали один рог у ледяной скульптуры быка - символа наступающего Нового года по восточном гороскопу. Бык установлен в центре столице Бурятии. Здесь, на площади Советов в ледовом городке, уже появилась и главная елка, вошедшая в ТОП-10 самых высоких новогодних красавиц России.



Художники и скульпторы подрядной организации восстановят скульптуру, но они очень просят горожан бережно относиться к элементам ледового городка, потому это является общим имуществом, пусть и временного использования. Также создание любой ледяной скульптуры - это трудоемкий процесс по распиловке льда на озере, транспортировке, установке, работе скульптора. Все работы ведутся людьми на улице в сильные морозы, сообщает Комитета городского хозяйства Улан-Удэ.



Поврежденная ледяная скульптура быка расположена на катке, вход на который будет бесплатным для всех жителей Улан-Удэ. В рамках антиковидных мер каток будет больше, чем в предыдущие годы. На период праздников здесь будут дежурить сотрудники МВД и «антиковидные комиссары» для контроля соблюдения дистанции.



Строительство ледового городка завершится к 20 декабря. Официальное открытие главной городской ёлки состоится 30 декабря в 17:30. В программе музыкальные поздравления артистов, поздравление главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, праздничный музыкальный фейерверк. 24-25 декабря пройдут официальные открытия новогодних елок в парках «Кристальный», «Жанаева», «Юбилейный».ъ



Фото: Комитет городского хозяйства



