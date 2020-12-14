В Бурятии новогодние ёлки останутся в прошлогодней цене

Продажа новогодних деревьев начнется с 15 декабря в районах республики и в Улан-Удэ



В Бурятии завтра, с 15 декабря, начнется продажа новогодних ёлок. Республиканское агентство лесного хозяйства уже провело четыре аукциона на заготовку новогодних деревьев. Сейчас заключаются договоры купли-продажи лесных насаждений с 10 учреждениями и индивидуальными предпринимателями, сообщили в РАЛХ.



Порядок заготовки деревьев хвойных пород на территории лесного фонда остался прежним. Право на заготовку новогодних деревьев имеют только юридические лица или индивидуальные предприниматели по результатам аукциона. Необходимо отметить, что заготовка новогодних деревьев на территории лесного фонда осуществляется, как правило, в местах, где необходимо проводить лесохозяйственные противопожарные мероприятия, например, при расчистке ранее существующих противопожарных разрывов, под линиями электропередач. Поэтому покупка новогоднего дерева – это не нанесенный вред здоровью леса, а возможность использовать сосны, которые и так должны быть вырублены.



В прошлом году средняя цена сосен при реализации составила от 350 рублей за полутораметровое дерево, и около 500 рублей за трехметровое. В этом году цены останутся в прежних границах.



Новогодние деревья можно приобрести в 15 районах республики: Баргузинском, Хоринском, Муйском, Еравнинском, Кижингинском, Джидинском, Заиграевском, Мухоршибирском, Бичурском, Кабанском, Иволгинском, Курумканском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Северо-Байкальском. В Улан-Удэ новогодние деревья будут продаваться Забайкальской базой авиационной охраны лесов (Улан-Удэ, ул. Шевченко, 130).



РАЛХ предупреждает желающих самостоятельно отправиться в лес и срубить любую понравившуюся ель или молодое хвойное дерево для новогоднего праздника, что размер вреда от незаконной рубки одного хвойного дерева на территории лесного фонда составляет от 600 до 5 000 рублей. Ущерб в декабре-январе в соответствии с постановлением правительства Бурятии увеличивается два раза. Кроме возмещения вреда, нарушитель должен уплатить штраф в размере от 3 000 рублей. Если нанесенный лесному фонду вред составит свыше 5 000 рублей, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность. В новогодний период хвойные молодняки охраняются особо тщательно.



В предновогодний период организовано дежурство на дорогах общего пользования. Начиная с 15 декабря, проводятся круглосуточные рейды по охране хвойных молодняков и рейды с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства. В ходе рейдов так же проводится проверка транспортных средств на предмет выявления нарушений при транспортировке древесины. Транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа. По всем вопросам жители республики могут обращаться в Республиканское агентство лесного хозяйства, а также в ближайшие лесничества и лесхозы.



В прошлом году в результате совместной работы сотрудников Республиканского агентства лесного хозяйства и МВД было выявлено 10 фактов незаконной рубки хвойных пород для новогодних праздников. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил почти 13 тысяч рублей. Впрочем, большинство жителей республики покупали легальное дерево для праздника. По республике подведомственными учреждениями Республиканского агентства лесного хозяйства в прошлом году было реализовано почти 5 тысяч деревьев.



Фото: РАЛХ

