«Россети» модернизировали крупнейший энергоцентр Бурятии

От работы подстанции «Районная» зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов



Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила в Бурятии работы по модернизации подстанции 220 кВ «Районная». В результате модернизации обеспечено надежное энергоснабжение в зимний максимум нагрузок центральных и южных районов республики, где проживают около 600 тысяч человек. Объем инвестиций составил 194 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе сетевой компании.



На подстанции установлен новый автотрансформатор, в результате мощность объекта выросла на 3 МВА – до 544 МВА. Также смонтированы современные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Все новое оборудование произведено в России.



Всего на подстанции 220 кВ «Районная» работаетсемь единиц силового трансформаторного оборудования. От их надежной работы зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта – Улан-Удэнский авиационный завод («Вертолеты России»), где производится многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2.



«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала компании составляет 22 тысячи человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Совета директоров – Андрей Муров.





Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) – филиал «Россети ФСК ЕЭС», работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят 12 субъектов Российской Федерации с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу линий электропередачи общей протяженностью по трассе 27,1 тыс. км и 121 подстанции общей трансформаторной мощностью 49,8 тыс. МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. .



Фото: fsk-ees.ru