В Забайкалье растет число случаев COVID-19 в промышленности

Среди медиков, педагогов и чиновников края заболеваемость коронавирусом снижается



В Забайкалье за неделю, с 7 по 13 декабря, зарегистрирован существенный рост числа случаев коронавируса среди работников торговли непродовольственными товарами, сферы услуг на 76%, работников промышленных предприятий на 60%.



Рост в этих категориях отмечается по сравнению с заболеваемостью, установленной на неделе с 30 ноября по 6 декабря. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона рассказала глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, сообщает официальный портал региона.



«Отмечается снижение числа случаев среди медицинских работников на 20,3%, работников госуправления на 37,3%, стабилизация – среди работников образования», - добавила Светлана Лапа.



В связи с этим губернатор края Александр Осипов призвал органы власти региона внимательно отслеживать ситуацию по своим направлениям. «Нужно разобраться по конкретным видам деятельности, принимать соответствующие меры. Если это касается работы отдельных организаций, то детально работать, если в целом неправильно регулируется деятельность целой сферы, то нужно принимать меры на краевом уровне», - сказал он.



В целом Забайкальском крае в последние несколько недель стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. По данным на 14 декабря, от COVID-19 за последние сутки выздоровели 139 забайкальцев. Число победивших инфекцию за весь период составило уже 20 652. Еще у 263 человек установили соответствующий диагноз. Причина смерти от коронавируса подтверждена за сутки у четырех человек. С начала года опасная болезнь уже унесла жизни 406 забайкальцев. В моногоспиталях региона 119 человек находятся в тяжелом состоянии, 58 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Число инфицированных коронавирусом забайкальцев за весь период – 23 204.



Фото: pixabay.com

