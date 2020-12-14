В Бурятии Республиканская больница возобновила плановую помощь

Это касается амбулаторно-поликлинических приемов и плановой госпитализации



Республиканская клиническая больница сегодня возобновила амбулаторно-поликлиническую помощь и плановую госпитализацию, сообщила пресс-служба медицинского центра.



Запись по ОМС ведется поликлиниками по месту жительства. Предварительная запись на платные услуги производиться по телефону колл-центра 37-11-26 до 18:00 в будние дни.



Кроме того, сегодня больница возобновляет платный прием всего спектра лабораторных исследований. Прием анализов будет производиться с 8: 00 до 13: 00 ежедневно, в приемно-диагностическом корпусе (ПДК) центральный вход в процедурном кабинете. Предварительная запись производиться по телефону колл- центра до 18:00 в будние дни.



Фото: rkbsemashko.ru

