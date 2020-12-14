В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя кабеля

Пьяный мужчина оставил земляков без цифрового сигнала связи



В Бурятии в поселке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали на месте преступления подозреваемого в хищении 700 метров кабеля связи, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Когда в населенном пункте пропал цифровой сигнал, специалисты провайдера выехали на место предполагаемого обрыва. На окраине населенного пункта они обнаружили мужчину, который скручивал оборванные провода. Прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника и доставил его в отдел полиции.



Установлено, что 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить кабель для дальнейшей его сдачи в пункт металлопроката. Оборвав провода с деревянной линии опоры, злоумышленник начал сматывать оторванный кусок кабеля. За этим занятием его и застали специалисты компании.



Предварительный ущерб, нанесенный цифровой компании, составил 59 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия

