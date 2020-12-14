14.12.2020
В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя кабеля

В Бурятии росгвардейцы задержали похитителя кабеля

Пьяный мужчина оставил земляков без цифрового сигнала связи

В Бурятии в поселке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали на месте преступления подозреваемого в хищении 700 метров кабеля связи, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Когда в населенном пункте пропал цифровой сигнал, специалисты провайдера выехали на место предполагаемого обрыва. На окраине населенного пункта они обнаружили мужчину, который скручивал оборванные провода. Прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника и доставил его в отдел полиции.

Установлено, что 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить кабель для дальнейшей его сдачи в пункт металлопроката. Оборвав провода с деревянной линии опоры, злоумышленник начал сматывать оторванный кусок кабеля. За этим занятием его и застали специалисты компании.

Предварительный ущерб, нанесенный цифровой компании, составил 59 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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