В Бурятии реставрируют Цогчен Дуган Анинского дацана

Объект имеет статус культурного наследия регионального значения





Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реставрацию Цогчен Дугана Анинского дацана в улусе Алан Хоринского района Бурятии. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщается на сайте ведомства.

Главный соборный храм - Цогчен Дуган Анинского дацана - подлежит государственной охране как объект архитектуры, не имеющий аналогов по своей планировочной и композиционно-пространственной структуре в буддийском зодчестве соседних стран. Анинский дацан был построен в 1795 году в дереве. В 1811-1868 годах возвели каменное здание, в 1889 году к дацану сделали пристрой. В советские годы Анинский дацан пережил трагические события: в 1930-х комплекс закрыли, значительную часть монахов расстреляли, здания были практически разрушены, а те, что сохранились, использовались в качестве конюшен и гаражей. С 1990-х годов ведется планомерное восстановление Анинского дацана, которому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Сегодня дацан - первый в истории российского буддизма семейно-родовой монастырский комплекс: вокруг него находятся 108 субурганов - хранилищ родословных 108 семей хоринских бурят.Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция объекта культурного наследия «Цогчен Дуган Анинского дацана». Проектными решениями запланированы реставрация каменной кладки стен здания, в том числе вычинка, инъектирование и докомпоновка утраченных частей кладки, а также реставрация декоративных элементов фасадов, выполненных из кирпича, и штукатурного слоя стен на фасадах сохранившегося объема дугана. Утраченные объемы, детали и декоративные элементы памятника будут полностью воссозданы с определением основных параметров фотограмметрическим методом и на основании декоративного оформления объектов-аналогов - Цогчен Дуганов Цугольского и Анинского дацанов.Кроме того, благоустроят и прилегающую к дацану территорию: здесь установят урны, скамьи и молитвенные барабаны, а также оборудуют парковку для автомобилей и автобусов, проложат пешеходные дорожки с ограждением. Для людей с ограниченными физическими возможностями организуют два парковочных места у южной стороны. Ширина тротуаров составит 2 метра, на них установят тактильно-контрастные указатели.Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик - ООО Архитектурная мастерская «Проект Байкал».Фото: russianstock.ru