В Бурятии экс-директор предприятия ответит за его намеренное банкротство

Предпринимателю, уходившему от налоговой, грозит лишение свободы на срок до шести лет



В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется «преднамеренном банкротстве» (статья 196 УК), сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, будучи генеральным директором и учредителем автотранспортного предприятия, работавшего в поселке Каменск Кабанского района, допустил задолженность организации по налогам и сборам свыше 6 миллионов рублей. Желая скрыть от налогового органа технику и недвижимость предприятия, он реализовал это имущество общей стоимостью более 14 миллионов рублей по заниженной цене подконтрольному ему юридическому лицу, в котором продолжил предпринимательскую деятельность. При этом денежные средства продавцу так и не поступили.



В результате преступных действий предприятие не смогло удовлетворить требования налогового органа, Арбитражным судом республики 3 сентября 2018 года оно признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.



По решению суда большая часть незаконно отчужденного имущества возвращена в конкурсную массу. Оставшуюся стоимость реализованного имущества в ходе следствия компенсировало юридическое лицо, в пользу которого совершены незаконные сделки.



Уголовное дело сегодня направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу. Наиболее строгим наказанием за совершение указанного преступления является лишение свободы на срок до шести лет.



Фото: «Номер один»







