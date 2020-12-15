Кирилл Покацкий опроверг обвинения в организации вечеринки в «Фабрике»

Сын депутата Хурала впервые лично прокомментировал громкий скандал
Кирилл Покацкий, сын известного бизнесмена и депутата Хурала Бурятии Вячеслава Покацкого, впервые лично прокомментировал громкий скандал в гриль-баре «Фабрика». Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.
«Во-первых, «Фабрика» не работает уже с марта. И это решение было принято задолго до введения каких-либо ограничительных мер ввиду попросту нерентабельности этого проекта. Во-вторых, мы сдали «Фабрику» в аренду с 1 ноября сроком на один месяц за две недели до того, как Алексей Самбуевич Цыденов ввел локдаун для бизнеса. В-третьих, решение Октябрьского районного суда было в рамках закона РФ. И я уверен, что решение Верховного суда также будет справедливым и законным. В любом случае мы не откроем двери «Фабрики» ранее, чем в апреле 2021 года», - рассказал молодой предприниматель.
Кирилл Покацкий также отметил, что решение арендаторов проводить вечеринку «в такое тяжелое время было неосознанным и ошибочным».
Напомним, 21 ноября в «Фабрике» прошла массовая вечеринка, видео которой попало в сеть. Роспотребнадзор временно приостановил работу гриль-бара и возбудил в отношении Кирилла Покацкого административное производство по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу в отношении сына депутата из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Это сильно разгневало главу Бурятии. На заседании оперативного штаба Алексей Цыденов назвал решение суда «вызывающе циничным». Глава потребовал от Роспотребнадзора обязательно обжаловать его в Верховном суде Бурятии, и также попросил прокуратуру подключиться к этой теме.
В ходе недавнего общения в соцсетях руководитель республики вновь подчеркнул, что «за нарушение должны отвечать все». «И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль» и организатор этого мероприятия должны ответить», - сказал Алексей Цыденов.
Отметим, рассмотрение жалобы на решение Октябрьского райсуда состоятся в Верховном суде Бурятии сегодня.
Фото: скриншот видео Роспотребнадзора
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