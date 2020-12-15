Кирилл Покацкий опроверг обвинения в организации вечеринки в «Фабрике»

Сын депутата Хурала впервые лично прокомментировал громкий скандал





Кирилл Покацкий, сын известного бизнесмена и депутата Хурала Бурятии Вячеслава Покацкого, впервые лично прокомментировал громкий скандал в гриль-баре «Фабрика». Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях.