В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 22 694

Республика занимает пятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 22 694. Это на 215 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (12 355) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 516 человек, пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 215 новых случаев коронавируса 174 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 119 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 824 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 398. В отделениях реанимации находятся 100 пациентов (из них старше 65 лет – 62), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.



Амбулаторное лечение лечение проходит 1 561 пациент с COVID-19, наблюдаются 6 428 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 18 793 (+288) человек. Дополнительно снят с наблюдения 341 пациент.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 632 коек, занято – 1 824, свободно – 808 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 642 человек, с нарастающим итогом – от 682 088 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает пятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Республика Бурятия находится на пятом месте по количеству выявленных случаев заболевания. Показатель Бурятии составляет 2 262,0.



В ДФО по информации на 14 декабря количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 2 050,9 случая. ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Всего в России по состоянию на 14 декабря выявлено 2 681 256 случаев COVID-19 - это 1826,1 заболевших на 100 тысяч населения.



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