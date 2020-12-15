В Бурятии приставы госпитализировали больного туберкулезом

Мужчина не признавал, что является опасным распространителем заболевания



В Курумканском районе Бурятии судебные приставы госпитализировали 59-летнего мужчину в противотуберкулезный диспансер. Он отказывался от лечения, не признавая что является опасным распространителем заболевания, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В интересах неопределенного круга лиц судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом должника.



В результате, судебные приставы и медработники выехали по месту проживания гражданина на специализированном транспорте и с использованием средств индивидуальной защиты провели принудительную госпитализацию больного в стационар, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.



Фото: pixabay.com

