15.12.2020
В Бурятии приставы госпитализировали больного туберкулезом

В Бурятии приставы госпитализировали больного туберкулезом

Мужчина не признавал, что является опасным распространителем заболевания

В Курумканском районе Бурятии судебные приставы госпитализировали 59-летнего мужчину в противотуберкулезный диспансер. Он отказывался от лечения, не признавая что является опасным распространителем заболевания, сообщили в республиканском управлении ФССП.

В интересах неопределенного круга лиц судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер в Улан-Удэ. На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство  и должным образом уведомил об этом должника.

В результате, судебные приставы и медработники выехали по месту проживания гражданина на специализированном транспорте и с использованием средств индивидуальной защиты провели принудительную госпитализацию больного в стационар, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.

Фото: pixabay.com
здравоохранение туберкулез приставы
^