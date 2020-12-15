В Бурятии в два раза снизилась цена авиаперелетов на «Ангаре»

Субсидируемые авиаперевозки в северные районы республики продолжатся в 2021 году



Авиакомпания «Ангара» в 2021 году продолжит выполнять пассажирские рейсы в северные районы Бурятии по программе субсидирования местных авиаперевозок, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии одобрило заявку на полеты, подписано соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета.



Сохранены сложившаяся маршрутная сеть, фиксированная стоимость авиабилетов и устоявшаяся в 2019-2020 годах программа полетов по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо.



Напомним, учитывая социальную значимость авиационных перевозок в северные районы Бурятии, правительство Бурятии с мая 2017 года субсидирует пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении по этим маршрутам.



«Объемы внутрирегиональных авиаперевозок значительно выросли и составили около 20 тысяч пассажиров в год. Наблюдается почти полная заполняемость самолетов - в среднем на 75%. При этом, стоимость билета снизилась с 9-11 тысяч рублей до 5-6 тысяч рублей соответственно, увеличилась частота полетов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Кроме того, авиакомпанией «Ангара» будут выполняться рейсы по маршрутам Иркутск – Нижнеангарск и Иркутск – Таксимо в рамках федеральной программы развития маршрутной сети. Также авиакомпания помогает в борьбе с пандемией коронавируса: перевозит грузы для населения в северные районы республики.



В ближайшее время авиакомпания «Ангара» начнет продажу авиабилетов. Точное время отправлений можно уточнить в авиакассах или на сайте авиакомпании «Ангара» (



Фото: egov-buryatia.ru



Авиакомпания «Ангара» в 2021 году продолжит выполнять пассажирские рейсы в северные районы Бурятии по программе субсидирования местных авиаперевозок, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии одобрило заявку на полеты, подписано соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета.Сохранены сложившаяся маршрутная сеть, фиксированная стоимость авиабилетов и устоявшаяся в 2019-2020 годах программа полетов по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо.Напомним, учитывая социальную значимость авиационных перевозок в северные районы Бурятии, правительство Бурятии с мая 2017 года субсидирует пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении по этим маршрутам.«Объемы внутрирегиональных авиаперевозок значительно выросли и составили около 20 тысяч пассажиров в год. Наблюдается почти полная заполняемость самолетов - в среднем на 75%. При этом, стоимость билета снизилась с 9-11 тысяч рублей до 5-6 тысяч рублей соответственно, увеличилась частота полетов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Кроме того, авиакомпанией «Ангара» будут выполняться рейсы по маршрутам Иркутск – Нижнеангарск и Иркутск – Таксимо в рамках федеральной программы развития маршрутной сети. Также авиакомпания помогает в борьбе с пандемией коронавируса: перевозит грузы для населения в северные районы республики.В ближайшее время авиакомпания «Ангара» начнет продажу авиабилетов. Точное время отправлений можно уточнить в авиакассах или на сайте авиакомпании «Ангара» ( https://angara.aero ) в разделе «Расписание рейсов».Фото: egov-buryatia.ru