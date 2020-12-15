В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя пассажирка «Лексуса»

Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности



В Бурятии в Заиграевском районе ночью 25-летний водитель автомобиля «Лексус», следуя по автодороге Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в 10 километрах от села Ташелан не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул машину.



В результате ДТП 26-летняя девушка – пассажирка внедорожника получила смертельную травму. Установлено, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в республиканском ГИБДД.



Всего с начала года в Бурятии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 60 пассажиров.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 405 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством девять водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Камерами ЦАФАП зафиксировано 590 нарушений ПДД.



Фото: ГИБДД

