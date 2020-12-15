В Бурятии возбуждено дело в отношении турагента за сорванную поездку

Повод – несостоявшаяся из-за пандемии экскурсия детей в Москву без возврата денег
В Бурятии Следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении тургагента. Женщине инкриминируется статья160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в республике.
К омбудсмену обратились родители школьников, которым в январе 2020 года не удалось выехать на новогоднюю экскурсию в Москву. Родители приобрели новогоднюю экскурсию у турагента, действовавшей на основании договора с московским туроператором на реализацию туристического продукта.
Поездка была перенесена, а после вовсе не состоялась в силу неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой короновирусной инфекции. Однако оплата за тур турагентом родителям не возвращена.
Во избежание подобных ситуаций аппарат омбудсмена обращает внимание родителей на то, что при покупке экскурсионных туров необходимо проверять статус юридического лица – туристической компании в актуальном Едином федеральном реестре туроператорови ознакомиться с публичной информацией о турагентстве.
Важно также разбираться в терминологии и различать туроператоров и турагентов. В настоящее время в Госдуме находится законопроект о внесении изменений в федеральное законодательство для совершенствования правового регулирования турагентской деятельности - введения единого федерального реестра турагентов. Законопроект предусматривает, что реестр будет функционировать в виде подсистемы Единого федерального реестра туроператоров и вести его также будет Ростуризм.
Согласно проекту, наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре будет подтверждением того, что между ними действительно заключен договор о реализации и продвижении турпродукта. Это, в частности, поможет туристу избежать передачи денег мошенникам.
Фото: pixabay.com
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