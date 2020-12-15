В Улан-Удэ откроют стадионы для всех горожан

Такое поручение дал мэр города





В ближайшее время для свободного посещения откроют школьные площадки и стадионы. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов.

- Поступило предложение директорам школ в будние и выходные дни, в свободное от занятий время, разрешить заниматься на школьных площадках и стадионах населению округа, по возможности привлечь к этой работе дворовых инструкторов, - сообщил председатель комитета по социальной политике Денис Гармаев.Также Денис Гармаев отметил, что необходимо разработать правила пользования спортобъектами.- Следует четко расписать, в какой обуви можно приходить на занятия, кто несет ответственность при травмировании, поставить видеонаблюдение, - добавил депутат.Депутат Анатолий Белоусов это предложение поддержал, добавив, что необходимо разрешить детям играть на спортплощадках. Сейчас, напомним, в связи с пандемией, групповые игры запрещены.Депутат округа № 18 Людмила Пахомова, которая является директором школы №35, поделилась негативным опытом с доступом всех желающих к спортивным стадионам в школах.- Пожилым людям мы разрешили возле 35 школы заниматься, это уже десятилетиями сложилось, никаких проблем нет. Но приходят и такие люди, которые затаптывают газоны, портят покрытие, бросают окурки, - рассказала депутат.Депутаты согласились, что необходимо следить за соблюдением дисциплины на стадионах и контролировать процесс занятий.– Вещь, на самом деле, хорошая. Если грамотно расписать правила пользования площадками и понятно донести их до населения, то их будут соблюдать. Горсовету тоже нужно передать разработанный свод правил, чтобы мы могли озвучить его жителям своих округов, - подвёл итоги обсуждения председатель комитета по социальной политике Денис Гармаев.Фото: мэрия Улан-Удэ