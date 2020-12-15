Жители Бурятии переходят на электронные трудовые книжки

От бумажного документа отказались уже 30 тысяч жителей республики





Каждый работник до конца 2020 года имеет право подать заявление работодателю о ведении его трудовой книжки в электронном или бумажном виде на выбор. Закон о переходе на электронный формат трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года, и до 31 декабря 2020 года переход будет добровольным, сообщает Минэкономики Бурятии.



«Перевести документ в электронный вид можно в МФЦ, на портале госуслуг, на месте работы или в Пенсионном фонде. Работники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года», - уточнили в министерстве.Если же работник до конца 2020 года по уважительной причине не успел подать заявление работодателю на ведение трудовой книжки, он может сделать это в любое другое время после этой даты. В иных случаях при неподаче заявления по 31 декабря 2020 года включительно ведение трудовой книжки будет продолжено только по настоящему месту работы. При последующем трудоустройстве вся информация о трудовой деятельности будет формироваться в электронном виде.Начиная с 1 января 2021 года бумажные трудовые книжки для впервые принятых на работу заводиться уже не будут. В Бурятии более 30 тысяч жителей республики уже отказались от ведения трудовой книжки в бумажном виде.Преимущества и недостатки электронной трудовой книжки:• Удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности. Работники могут посмотреть сведения, которые содержатся в электронной трудовой книжке через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, через портал Госуслуг.• Оперативность оформления пенсии. Оформление пенсий будет происходить дистанционно по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.• Цифровой документ невозможно потерять или испортить. «Бумажный» формат очень хрупок, так как при воздействии пожара либо потопа внесенные данные могут пропасть. Так же очень часто по вине работодателя или работника трудовые книжки теряются, а процесс восстановления очень длительный и трудоемкий, так как придется обращаться в ПФР и к работодателям с предыдущих мест работы.• Снижение ошибок о трудовой деятельности. Электронный формат трудовой книжки позволит избежать опечаток, помарок, исправлений.• Экономия времени. Работнику не нужно будет представлять сведения из трудовой в заинтересованные органы.• Дистанционное трудоустройство. Наличие электронных сведений о трудовой деятельности позволит кадровым специалистам моментально получать нужные данные о кандидате на вакантную должность.Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.Фото: «Номер один»