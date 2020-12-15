Сотрудники угрозыска Бурятии задержали в Иркутске интернет-мошенницу

Молодая женщина открыла в мессенджере группу по продаже детских вещей, собирая деньги и не поставляя товар







Сотрудники уголовного розыска Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в мошенничестве 25-летнюю жительницу Иркутска. В ходе выезда в соседний регион она была задержана бурятскими полицейскими во взаимодействии с иркутскими коллегами, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



История началась с того, что 15 октября в ОМВД России по Заиграевскому району поступило заявление от 32-летней жительницы села Новая Брянь о совершенном в отношении нее мошенничестве. Сельчанка рассказала, что в августе в группе в одном из популярных мессенджеров заказала детские вещи на сумму около трех тысяч рублей. Однако спустя два месяца товар так и не пришел.



Задержанная в Иркутске девушка призналась, что ранее уже занималась реализацией товара через интернет. Однако затем решила использовать этот навык в корыстных целях. В августе текущего года она создала группу по продаже детских вещей в одном из мессенджеров, которая, по ее словам, действовала до сентября. Одной из жертв мошеннических действий стала жительница Бурятии. Пострадавшие от противоправной деятельности также выявлены в Чите, Иркутске и Ангарске.



Отметим, что ранее иркутянка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи с причинением значительного ущерба. Нигде не работает. Воспитывает двоих детей.



Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до двух лет.



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