В Улан-Удэ не хватает детских школ искусств

В столице Бурятии трудности с доступностью дополнительного образования





В Улан-Удэ работает 14 детских школ искусства, однако на сегодня всего 5,3% детей посещают эти учреждения. Столь низкий охват связан со всплеском рождаемости и маленькими площадями, которыми располагают учреждения дополнительного образования. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов.

О проблеме рассказал и.о. председателя комитета по культуре администрации Улан-Удэ Эдуард Ойурский.- Есть проблемы, связанные, в том числе, с ростом населения. В частности, наблюдается низкий охват детей дополнительным образованием в сфере культуры в связи с недостатком площадей для занятий, устаревшей базой, ее несоответствием современным стандартам. На сегодня всего 5,3% детей посещают ДШИ. Общероссийский индикатор составляет 12%, мы от него отстаем больше, чем в два раза, - отметил Эдуард Ойурский.Пока комитет по культуре ставит перед собой задачу довести уровень охвата детей дополнительным образованием до 7,3%. Частично решить поставленную задачу поможет ввод в действие ДШИ в пос. Звездный. Город получил здание бывшего детсада, сейчас туда планируют перенести ДШИ №10. В будущем там, возможно, появится культурно-досуговый центр.- По поводу школ искусств у нас, действительно, не хватает площадей. Мы это обсуждали с председателем комитета по культуре, все ДШИ переполнены, дети не могут туда попасть, родители вынуждены записывать детей в очередь, - подчеркнул председатель комитета по социальной политике горсовета Денис Гармаев.В ближайшее время ситуация, к сожалению, в лучшую сторону кардинально не изменится.Фото: мэрия Улан-Удэ