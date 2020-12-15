В Бурятии составлено свыше 7 тысяч протоколов за несоблюдение антиковидных мер

За сутки выявлены нарушения в кафе восточной кухни «Халяль», в магазинах «Янта» и Fix Price



В Бурятии мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции за минувшие сутки проверили 826 объектов и составили 152 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Так, нарушения выявлены в торговом павильоне одежды на базе Буркоопсоюза, в кафе восточной кухни «Халяль» на улице Воровского. На должностных лиц составлены протоколы о нарушении масочного режима и несоблюдении социального дистанцирования в магазине «Янта» на улице Толстого и в торговом зале магазина Fix Price.



За весь период работы группы составили 7272 протокола об административных правонарушениях. Проверками охвачено 35,9 тысячи объектов и 87,9 тысячи граждан. Республиканский оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции продолжает работу по обеспечению полного объема противоэпидемических мероприятий.



В период новогодних праздников усиливается контроль в организациях торговли и общепита. Ежедневно в рейды заступают мобильные группы от органов исполнительной государственной власти, муниципалитетов, МВД, Росгвардии. Также непрерывные мониторинговые исследования на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям продолжает республиканское управление Роспотребнадзора.



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