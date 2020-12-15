Новогодний фейерверк в Улан-Удэ пройдет 30 декабря

В этот день откроется главная городская елка и ледовый новогодний городок



В Улан-Удэ открытие главной городской елки и ледового новогоднего городка «Верхнеудинская ярмарка» состоится 30 декабря в 17:30 на площади Советов, сообщили в администрации столицы Бурятии.

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С наступающим новым годом горожан поздравят глава республики Бурятия Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Также в программе музыкальные поздравления артистов Городского культурного центра. Завершит праздничное открытие музыкальный фейерверк. ⠀



Напомним, устройство зимнего ледового городка на площади Советов планируется завершить до 20 декабря. Сейчас ведется заливка катка, вход на который будет бесплатным для всех жителей города. Планируется организация проката коньков. Музыкальное сопровождение будет звучать в рабочие дни с 17:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни с начала работы катка.



Также запланирована установка двух торговых зон. Первая торговая зона будет состоять из павильонов по реализации напитков и кулинарной продукции. Во второй торговой зоне – «новогодних домиках» - будут торговать сувенирами, изделиями народных промыслов, санками-ледянками, ёлочной атрибутикой.

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Установка объектов торговли завершится 20 декабря.



Фото: ulan-ude-info.ru