Сервис обратной связи с населением по COVID-19 запущен на «Госуслугах»

Ответ по обращению поступит на электронную почту или в личный кабинет на портале



В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» запущен сервис обратной связи с населением



Жители Бурятии могут зайти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», заполнив форму обращения, описать ситуацию: сообщить о проблемах с вызовом скорой помощи или врача, дозвоном в медучреждение либо на «горячую линию» по COVID-19 и т.д.



Ответ по обращению поступит на электронную почту или в личный кабинет на портале. Если проблема не решена, можно поставить низкую оценку в форме оценки, и в медицинском учреждении будет проводиться проверка, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» запущен сервис обратной связи с населением по вопросам организации медицинской помощи и профилактических мер по новой коронавирусной инфекции Жители Бурятии могут зайти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», заполнив форму обращения, описать ситуацию: сообщить о проблемах с вызовом скорой помощи или врача, дозвоном в медучреждение либо на «горячую линию» по COVID-19 и т.д.Ответ по обращению поступит на электронную почту или в личный кабинет на портале. Если проблема не решена, можно поставить низкую оценку в форме оценки, и в медицинском учреждении будет проводиться проверка, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: egov-buryatia.ru