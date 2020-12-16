Кто кому рога пообломает

﻿﻿Не надо злить символ года. Мы же не хотим повторения 2020-го? Вот и не надо тогда

Но, кажется, уже поздно: неизвестные вандалы обломали рог ледяному быку, установленному на площади Советов в Улан-Удэ. Чего теперь ждать?

«В Улан-Удэ в прошедшие выходные зафиксирован факт вандализма: неизвестные сломали один рог у ледяной скульптуры быка - символа наступающего Нового года по восточном гороскопу», такое сообщение появилось недавно в СМИ.Видимо, вандалы увидели некий юмор в том, что они делают, и в расхожем выражении «рога пообломать». Но стоила ли игра свеч?Во-первых, художникам теперь придется проделать серьезную работу, чтобы восстановить скульптуру. Во-вторых, злить символ приходящего года – не к добру. Кто знает, может, в прошлом году кто-то так же обломал, скажем, хвост установленной где-нибудь на площади ледяной крысе? И началось…В общем, просьба к вандалам: извинитесь перед быком. Попросите его о милости и о том, чтобы ужасы 2020 года не повторились в 2021-м. И еще: не ешьте на всякий случай говядину. А то мало ли…Нарисовал Укусика Покусай