15.12.2020
Верховный суд Бурятии отменил «вызывающе циничное» решение

Верховный суд Бурятии отменил «вызывающе циничное» решение

Дело Кирилла Покацкого пересмотрят

Как стало известно «Номер один», сегодня Верховный суд Бурятии отметил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ по делу бизнесмена Кирилла Покацкого. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, речь идет о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», состоявшейся 21 ноября. За нее владельца заведения Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Вячеслава Покацкого, Роспотребнадзор хотел привлечь к административной ответственности. Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу в отношении сына депутата из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Это сильно разозлило главу Бурятии. На заседании оперативного штаба Алексей Цыденов назвал решение суда «вызывающе циничным». Глава потребовал от Роспотребнадзора обязательно обжаловать его в Верховном суде Бурятии, и также попросил прокуратуру подключиться к этой теме. В ходе недавнего общения в соцсетях руководитель республики вновь подчеркнул, что «за нарушение должны отвечать все». «И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль» и организатор этого мероприятия должны ответить», - сказал Алексей Цыденов.

Отметим, сам Кирилл Покацкий накануне заседания в Верховном суде записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к организации вечеринки. Он заявил, что решение Октябрьского районного суда было принято «в рамках закона РФ» и выразил надежду, что «решение Верховного суда также будет справедливым и законным».

Фото: «Номер один»
вечеринка покацкий
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