Верховный суд Бурятии отменил «вызывающе циничное» решение

Дело Кирилла Покацкого пересмотрят
Как стало известно «Номер один», сегодня Верховный суд Бурятии отметил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ по делу бизнесмена Кирилла Покацкого. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Напомним, речь идет о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», состоявшейся 21 ноября. За нее владельца заведения Кирилла Покацкого, сына известного бизнесмена и депутата Хурала Вячеслава Покацкого, Роспотребнадзор хотел привлечь к административной ответственности. Однако 2 декабря Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу в отношении сына депутата из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Это сильно разозлило главу Бурятии. На заседании оперативного штаба Алексей Цыденов назвал решение суда «вызывающе циничным». Глава потребовал от Роспотребнадзора обязательно обжаловать его в Верховном суде Бурятии, и также попросил прокуратуру подключиться к этой теме. В ходе недавнего общения в соцсетях руководитель республики вновь подчеркнул, что «за нарушение должны отвечать все». «И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль» и организатор этого мероприятия должны ответить», - сказал Алексей Цыденов.
Отметим, сам Кирилл Покацкий накануне заседания в Верховном суде записал видеообращение, в котором опроверг свою причастность к организации вечеринки. Он заявил, что решение Октябрьского районного суда было принято «в рамках закона РФ» и выразил надежду, что «решение Верховного суда также будет справедливым и законным».
Фото: «Номер один»
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