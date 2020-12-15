Верховный суд Бурятии отменил «вызывающе циничное» решение

Дело Кирилла Покацкого пересмотрят





Как стало известно «Номер один», сегодня Верховный суд Бурятии отметил решение Октябрьского райсуда Улан-Удэ по делу бизнесмена Кирилла Покацкого. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.