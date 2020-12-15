В Бурятии мусор копится между ведомствами

Неотрегулированная правовая система в этой сфере мешает решению проблемы



Проблема несанкционированных свалок нуждается в незамедлительной и слаженной межведомственной работе представителей власти всех уровней с организациями, заинтересованными в вопросах обращения ТКО. К такому выводу пришли в Бурятии эксперты ОНФ, проведя онлайн-совещание с профильными ведомствами региона по вопросам ликвидации свалок и представив предложения по выходу из ситуации.



Большинство свалок расположено на землях, собственниками которых являются частные лица. Кроме того, проблемными свалками являются те, которые расположены на федеральных землях, в том числе минобороны, которые в свою очередь находятся в ведении Федерального агентства по управлению госимуществом. Агентство не уполномочено разрешать вопросы с ликвидацией свалок, из-за чего ведутся длительные судебные тяжбы, сообщает республиканский исполком ОНФ.



Отдельной проблемой является обоснованная позиция регионального оператора по обращению с ТКО, который, со ссылкой на действующее законодательство, отказывается ликвидировать свалки, образовавшиеся до начала его работы в регионе.



Как отметили эксперты ОНФ, главное препятствие, мешающее эффективно решить проблему, – неотрегулированная правовая система в этой сфере. Большинство свалок находятся на землях федерального значения и заниматься ими должно Росимущество. Однако диалога с представителем данного ведомства не получилось, на онлайн-совещании его не было.



Кроме этого, среди болевых точек республики – ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в Центральной экологической зоне Байкала. Вопрос о том, куда вывозить накопившийся там мусор, стоит остро. В настоящее время в республике существует около 600 нелегальных свалок. При этом четырех имеющихся легальных полигонов ТБО не хватает. В поселке Вахмистрово он переполнен, стоит вопрос о безопасности работающих там людей, полигон в поселке Эгита в Еравнинском районе – слишком отдаленный, в поселке Заиграево полигон фактически не работает, а Гусиноозерский полигон полностью не оборудован.



«Проблема несанкционированных свалок достаточно серьезная, нужны пути ее решения и на уровне органов местного самоуправления, и на уровне республиканской власти. При этом крайне необходимо более активное участие территориальных органов федеральной власти таких, как Росимущество, Роспотребнадзор, Росприроднадзор», – пояснил член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.



Сейчас нужно максимально эффективно и качественно использовать 12 временных объектов размещения ТКО, определенных минприроды Бурятии и вводимых в эксплуатацию до 1 января 2021 г.ода Поскольку их использование запланировано до 2023 года, требуется начать разработку механизма их работы после трехлетнего срока.



Фото: onf.ru



