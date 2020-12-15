В Бурятии все школьники с 1-го по 9-й классы получат катафоты

В республике стартовало масштабное распространение среди детей световозвращающих элементов







В Бурятию по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020» поступило 20 тысяч световозвращающих элементов. Кроме того, министерство образования региона по поручению главы республики Алексея Цыденова закуплено более 104 тысяч световозвращающих нарукавных повязок.



Таким образом, все школьники с 1-го по 9-й классы школ Бурятии будут обеспечены световозвращающими приспособлениями, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Масштабная акция по распространению светоотражателей стартовала с профилактического мероприятия в гимназии № 59 Улан-Удэ. Сотрудники ГИБДД и специалисты Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта утром проверили наличие светоотражающих элементов на верхней одежде учащихся. Тем ребятам, кто забыл яркий аксессуар, автоинспекторы подарили светоотражатели.



После прошли тематические уроки по безопасности дорожного движения. Старшеклассники вместе с сотрудниками ГИБДД посетили начальные классы и рассказали о важности ношения таких элементов. Беседы с детьми прошли под девизом «Носить СВЭ – это модно».



В ближайшие дни аналогичные акции пройдут и в других образовательных организациях республики.



Напомним, за десять месяцев на дорогах Бурятии произошло 840 ДТП, в которых 93 человека погибли и 1099 получили ранения. В каждой шестой аварии пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения. В результате 133 ДТП с участием детей ранены 144 ребенка и погибли семь несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.



Фото: МВД по Бурятии

