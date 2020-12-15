В Бурятии построят 41 новый объект в первичном звене здравоохранения

Проект программы его модернизации до 2025 года подготовлен в правительстве республики



Правительство Бурятии подготовило проект программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2025 года. Запланировано укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в том числе - строительство, реконструкция и проведение капитального ремонта учреждений, приобретение автотранспорта и медицинского оборудования.



«У нас со следующего года начинает реализовываются программа модернизации первичного звена здравоохранения. Национальный проект здравоохранения реализуется, дополнительно к нему президент РФ поручил реализовать программу именно для первичного звена. И по поручению президента из федерального бюджета выделены дополнительные средства на следующий год – это 607 миллионов рублей. Вообще до 2025 на это выделяются 3,4 миллиарда рублей. Мы строим поликлиники, ФАПы, амбулатории за эти деньги. Оборудуются Имеющаяся сеть оборудуется новой техникой: новая, которой не было, будет закуплена; старая, которая изнашивается, будет заменена. Тысячами измеряется приобретение медицинской техники именно в первичное звено: поликлиники, амбулатории, ФАПы и так далее», - рассказал во время прямого эфира в социальных сетях глава Бурятии Алексей Цыденов.



В рамках программы запланировано строительство 41 объекта:



- строительство пяти новых объектов, из них два врачебные амбулатории (Иволгинский район: с.Нурселение, с. Гурульба), три фельдшерско-акушерских пункта (Баргузинский, Заиграевский, Прибайкальский районы).

- строительство 36 объектов взамен существующих, из них 10 врачебных амбулаторий (Еравнинский район – 2, Иволгинский – 2, Курумканский район – 1, Кижингинский район – 1, Джидинский - 2, Прибайкальский -1, Тарбагатайский район - 1), 16 фельдшерско-акушерских пунктов (Баргузинский район – 2, Баунтовский район – 2, Бичурский район – 1, Закаменский район – 1, Курумканский район – 1, Кижингинский район – 1, Мухоршибирский район - 1, Окинский -2 , Джидинский -1 , Прибайкальский - 1, Тарбагатайский -1 , Тункинский -2), 1 ОВОП (Кяхтинский раон), 9 поликлиник. (Еравнинский, Заиграевский, Кабанский, Кяхтинский, Муйский, Окинский, Северобайкальский, Тункинский, Хоринский районы).



Еще 32 объекта заявлено на капитальный ремонт: из них один фельдшерско-акушерский пункт, 4 врачебных амбулаторий, один офис врача общей практики, 16 стационаров центральных районных больниц, 4 стационара участковых больниц и 6 поликлиник. Один объект - Спид-лаборатория Кабанского района - заявлен на реконструкцию.



В течение 2021-2025 годов планируется приобретение свыше 2,6 тысячи единиц медицинской техники, в том числе: рентгенологическое оборудование, эндоскопическое, реанимационное, ультразвуковые аппараты, лабораторное оборудование.



Предусмотрено обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, автомобильным транспортом. Всего необходимо приобретение 339 единиц.



Замена и дооснащение автотранспортом предусмотрены для всех центральных районных больниц республики, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.



По итогам совещания у президента РФ 18 ноября в республику направлены средства из резервного фонда правительства России. Ожидается поставка 36 автомобилей, в том числе 25 автомобилей для доставки медицинских работников и 11 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации.



Стоимость реализации всех мероприятий составляет 3,4 миллиарда рублей. В том числе на строительство, проведение капитального ремонта, реконструкцию зданий предусмотрено 2,2 миллиарда рублей; на приобретение, замену медицинского оборудования – 992 миллиона рублей. Свыше 248 миллионов рублей запланировано на обновление автопарка медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

