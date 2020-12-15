В Забайкалье 31 декабря объявлено выходным

Жители края высказались за такое решение, голосуя в Instagram



Жители Забайкалья 31 декабря будут отдыхать. Об этом заявил губернатор края Александр Осипов. Рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря, сообщает официальный портал региона.



«Я провел голосование в Instagram и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», - сказал Александр Осипов.



Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днем. В опросе, в том числе, участвовали и забайкальцы. В результате абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.



«При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусом Забайкалье. Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это в один из этих дней или даже оба дня», - добавил Александр Осипов.







Фото: pixabay.com Жители Забайкалья 31 декабря будут отдыхать. Об этом заявил губернатор края Александр Осипов. Рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря, сообщает официальный портал региона.«Я провел голосование в Instagram и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», - сказал Александр Осипов.Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днем. В опросе, в том числе, участвовали и забайкальцы. В результате абсолютным большинством поддерживается перенос выходного дня.«При принятии решения мы учитывали текущую ситуацию с коронавирусом Забайкалье. Но людям, которые любят поработать, мы предоставляем возможность сделать это в один из этих дней или даже оба дня», - добавил Александр Осипов. Как сообщал «Номер один» , жители Бурятии также просили главу республики Алексея Цыденова сделать 31 декабря выходным днем. И глава пошел навстречу. Во время прямого эфира в соцсетях он сообщил, что подпишет соответствующий указ. Однако придется пожертвовать другим выходным днем. Каким - пока не известно. Указ еще не публиковался.Фото: pixabay.com