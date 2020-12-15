В Бурятии решили оценивать проверки бизнеса в «цифре»

Глава Бурятии поручил разработать ресурс учета проверок предпринимателей контрольно-надзорными органами



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сегодня министерству промышленности и торговли и комитету информационных технологий создать на базе портала «Работающая Бурятия» цифровой ресурс учета проверок предпринимателей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Ресурс нужен для того, чтобы мы могли видеть, кто и сколько раз проверяется, количество проверок в разрезе районов и в общем по республике, их периодичность и какой именно из контрольно-надзорных органов как часто проверяет. Тогда у нас будет более полная картина. Мы сможем принимать точечные управляющие решения воздействия в рамках снижения административного давления на бизнес», - пояснил глава Бурятии.



Предварительно, ресурсом может стать вкладка или сервис на портале, где каждый предприниматель в республике может сообщить, как о факте проверки (дате, времени и названии контрольно-надзорного органа), так и оставить комментарий или жалобу на действия проверяющих.



Кроме того, на портале должна быть предусмотрена возможность обратной связи и от контрольно-надзорных органов, где они могут дать разъяснения предпринимателям о виде проверки (плановая или внеплановая) и другую информацию по ней.



«Такой механизм нужен, прошу его проработать», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Поручение дано на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Бурятии. На заседании рассматривались вопросы снижения административного давления на бизнес и внедрения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности».



Фото: egov-buryatia.ru

