В Улан-Удэ произошла авария на сетях канализации

Вода идет по улице Бабушкина, коммунальщики надеются очистить все до утра
В Улан-Удэ произошла серьезная авария произошла на сетях канализации на сетях канализации в районе улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Вода вышла на улицу Бабушкина.
В настоящее время выход воды прекратился, идет ее откачивание. После определения места порыва начнутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
На место происшествия выехала спецтехника: трактора-щетки уберут воду к обочине, в ливнеприемники. Дорогу после застывания воды очистят и подсыпят, пояснили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.
Причины аварии пока неизвестны. Масштабы последствий, видимо, можно будет оценить только утром.
Фото: соцсети/скриншот
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?