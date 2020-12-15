В Улан-Удэ произошла авария на сетях канализации

Вода идет по улице Бабушкина, коммунальщики надеются очистить все до утра



В Улан-Удэ произошла серьезная авария произошла на сетях канализации на сетях канализации в районе улицы Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Вода вышла на улицу Бабушкина.



В настоящее время выход воды прекратился, идет ее откачивание. После определения места порыва начнутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Водоканала».



На место происшествия выехала спецтехника: трактора-щетки уберут воду к обочине, в ливнеприемники. Дорогу после застывания воды очистят и подсыпят, пояснили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.

Причины аварии пока неизвестны. Масштабы последствий, видимо, можно будет оценить только утром.



Фото: соцсети/скриншот

