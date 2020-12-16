Фиксированные цены на масло и сахар вводятся в пределах Урала

В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут поправочные коэффициенты, уточнили в минпромторге



Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах РФ в пределах Урала, заявил замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24», сообщает



«Это связано с тем, что [в этих регионах] достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», - сказал он.



О ситуации с ценами на продукты



9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.



10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.



Кроме того, премьер утвердил состав межведомственной рабочей группы, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом цен, в частности, на востребованные товары и оперативным реагированием при их изменении. Мишустин поручил контролировать стадии от производства до прилавка и своевременно принимать меры. Все участники процесса будут докладывать о проделанной работе премьеру лично на еженедельных совещаниях.



Как сообщил ТАСС источник на рынке, соглашение производителей и ретейлеров о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар может быть подписано 16 декабря - раньше названных главой МЭР России Максимом Решетниковым сроков.



На оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 14 декабря глава минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 руб. за кг, розничные - до 46 руб. за кг. Цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 руб., розничные - до 110 руб. за литр.



Фото: pixabay.com Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах РФ в пределах Урала, заявил замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24», сообщает Т АСС. Для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, по его словам, из-за дорогой логистики введут корректирующие коэффициенты, отражающие региональные различия в уровне цен на продукты питания.«Это связано с тем, что [в этих регионах] достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», - сказал он.9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Он поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.Кроме того, премьер утвердил состав межведомственной рабочей группы, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом цен, в частности, на востребованные товары и оперативным реагированием при их изменении. Мишустин поручил контролировать стадии от производства до прилавка и своевременно принимать меры. Все участники процесса будут докладывать о проделанной работе премьеру лично на еженедельных совещаниях.Как сообщил ТАСС источник на рынке, соглашение производителей и ретейлеров о сдерживании цен на подсолнечное масло и сахар может быть подписано 16 декабря - раньше названных главой МЭР России Максимом Решетниковым сроков.На оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 14 декабря глава минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены производителей на сахар за счет предпринимаемых мер снизятся до 36 руб. за кг, розничные - до 46 руб. за кг. Цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 руб., розничные - до 110 руб. за литр.Фото: pixabay.com