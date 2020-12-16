Глава Бурятии открыл место для выращивания Илонов Масков

В Доме научной коллаборации смогут обучаться до 400 детей





15 декабря глава Бурятии поздравил учащихся и педагогов с открытием центра развития детей «Дом научной коллаборации им. В.А. Котельникова», сформированном на базе Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в Доме научной коллаборации дети обучаются по программам дополнительного образования. Основной целью центра является сотрудничество между вузами, школами и предприятиями, призванное вовлекать молодое поколение в науку и творчество.





- Дом научной коллаборации – это то «зерно», которое должно прорасти. Это интерес, отсутствие страха перед чем-то новым, возможность самореализоваться, попробовать разные новые высокотехнологичные направления, которые в другом месте сложно найти. Такой дом дает возможность раскрыть свой потенциал. Мы здесь будем растить наших бурятских и российских Илонов Масков для освоения всех самых высокотехнологичных ниш экономики, науки и производства своими силами. Главное – не бояться идти вперед, искать новое и творить, – сказал Алексей Цыденов.





Центр будет работать круглый год. Ежегодно в Доме научной коллаборации более 400 ребят смогут бесплатно развивать навыки в области информационных технологий, уроков технологии, робототехники, физики. Обучаться смогут школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя.





Алексей Цыденов отметил, что такой центр даст возможность реализовать творческие планы школьников и студентов, даст стимул их развитию, поможет поиску своего места в жизни.Дом научной коллаборации открылся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Бурятия по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения РФ в 2019 году получила субсидию на создание второго Дома научной коллаборации в размере 10,5 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования.Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы, которые построены на основе проектной деятельности, где обучающиеся смогут реализовывать совместные проекты, учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации. Образовательная программа включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с профессионалами.Фото: пресс-служба правительства Бурятии