В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 22 902

В Бурятии процент выздоровевших от коронавируса выше среднероссийского уровня



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 22 902 Это на 208 случаев больше, чем было во вторник, 54% (12 461) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 520 человек, четверо - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 208 новых случаев коронавируса 168 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 035 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 770 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 346. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 64 пациента (из них старше 65 – 40), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 48.



Амбулаторное лечение проходит 1 391 пациент с COVID-19, наблюдается 6 104 человека.



Всего выздоровели от COVID-19 – 19 221 (+428) человек. Дополнительно снято с наблюдения 436 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 627 коек, занято – 1 770, свободно – 857 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 706 человек, с нарастающим итогом – 684 794 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Бурятии процент выздоровевших от коронавируса выше, чем в ДФО, по данным на 15 декабря, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля выздоровевших пациентов за неделю в республике равняется 91%, это выше среднего показателя по ДФО (84%) и по России (79%). На прошлой неделе показатель Бурятии составлял 87%.



Лидером по проценту выздоровевших от коронавируса стала Магаданская область, где вылечилось уже 92% пациентов. Также высокий процент победивших коронавирус, сохраняется в Забайкальском крае - 91%. Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в Еврейской автономной области – 67%.



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