Бурятия поставила рога Китаю

КНР продала республике 13 тонн крабовых палочек и 5 тонн крабового мяса



Более 2500 тонн партий животноводческой продукции проконтролировано сотрудниками Россельхознадзора с начала 2020 года в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», международного аэропорта города Улан-Удэ «Мухино», а также - на крупных железнодорожных станциях, сообщила пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.



При экспорте в Монголию досмотрено 24 011 тонн животноводческой продукции и кормов: 4730 тонн молочной, 1196 тонн рыбной и 6591 тонна мясной продукции, 10 тонн рыбьего жира, 40 тонн меда, 30 тонн продукции быстрого приготовления, 6 тонн желатина и 11408 тонн кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, из республики экспортировано 7 тонн рогов северного оленя, 26 тонн рогов марала в Китай и 10 штук шкур медведя в Польшу.



При импорте в Бурятию с начала года из Монголии поступило 31 тонна кормов и 8 тонн мясных консервов, 5 000 тонн кормов, 11 тонн желатина, 13 тонн крабовых палочек и 5 тонн крабового мяса из Китая, 14 тонн ветеринарных препаратов из Индии и 708 тонн молочной продукции из Белорусси.



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